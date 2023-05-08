В Україні скоро зміняться ціни на бензин: у НБУ розповіли, чого чекати до кінця 2023 року

У Нацбанку України вважають, що найближчими місяцями зростання цін на паливо в річному вимірі буде дуже волатильним.

Впродовж 2023 року бензин та дизельне паливо подорожчають після повернення з 1 липня довоєнних податків на паливо. Втім, за кілька місяців вартість палива стабілізуються, свідчать дані у новому "Інфляційному звіті" Національного банку України.

"Темпи подорожчання пального значно зменшилися на початку 2023 року (до 27,9% річних у березні) під впливом падіння світових цін на нафту, значних запасів, накопичених бізнесом та населенням, а також зниження попиту в умовах зменшення дефіциту електроенергії та теплої погоди", — сказано у документі.

За даними НБУ, найближчим часом вартість пального не відрізнятиметься стабільністю. Наприклад, у квітні пальне подорожчало, у червні заправити автомобілі буде дешевше, але вже в липні ціни знову поповзуть вгору.

"Це відображатиме вплив бази порівняння через паливну кризу минулої весни та податкових змін, у тому числі торішнього скасування акцизів та зниження ставки ПДВ та відновлення довоєнного оподаткування пального з цього липня, що матиме близько 1 процентного пункту прямого внеску до зміни індексу споживчих цін", — зазначають у НБУ.

Зазначається, що таке коливання, можливо, посилить тиск на сферу транспортних послуг. Тому українцям варто очікувати, що вартість проїзду у громадському транспорті подорожчає.

Водночас у НБУ вважають, що надалі ціни на пальне стабілізуються. Причина: поступове зниження світових цін на нафту Але, починаючи з 2024 року, паливна компонента сприятиме гальмування загальної інфляції, як безпосередньо, так і через вторинні ефекти.

Скільки зараз коштує пальне на українських АЗС

Станом на 8 травня, за даними Консалтингової групи "А-95", пальне на АЗС продають за такими цінами:

бензин А-95 преміум — 48,59 грн;

бензин А-95 — 46,51 грн;

бензин А-92 — 44,45 грн;

дизельне паливо — 45,71 грн;

автомобільний газ — 21,81 грн.

Нагадаємо, раніше в НБУ спрогнозували, як і коли почне дорожчати комуналка у 2023 році. Так, аналітики регулятора вважають, що для українців спочатку перерахують тарифи на електроенергію. При цьому мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання не буде скасовано цього року.