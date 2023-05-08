В обхід санкцій: Німеччина постачає товари до Росії, – Bild

За даними видання, постачання товарів із ФРН можуть здійснюватися до Росії через країни СНД. Це викликають занепокоєння офіційного Берліна.

Після початку повномасштабної війни в Україні та запровадження санкцій проти Росії обсяг експорту товарів з Німеччини до країн СНД збільшився щонайменше вдвічі. Через держави товари можуть поставлятися до. Про це повідомляє Bild.

Згідно зі звітами, минулого року експорт товарів з Німеччини до країн СНД значно зріс після початку повномасштабної війни в Україні та запровадження санкцій проти Росії. Наприклад, імпорт німецьких товарів до Казахстану, Вірменії та Грузії подвоївся, у Таджикистані – на 150%, у Білорусі – на 77%, а у Киргизстані – на 994%.

За підрахунками Східного комітету німецької економіки, за 2022 рік збільшився експорт із Німеччини:

автомобілів та автозапчастин: у Казахстан — на 507%, у Вірменію — на 761%;

хімічної продукції: до Казахстану — на 129%, до Вірменії — на 110%;

електроустаткування: до Узбекистану — на 105%, до Вірменії — на 344%;

металопродукції: у Казахстан — на 137%;

одяг: у Казахстан — на 88%.

Постачання товарів з Німеччини до країн СНД викликають занепокоєння у влади Німеччини, яка підозрює, що це може бути зроблено в обхід санкцій і розглядають таку практику як неприпустиму. За повідомленням Bild, спеціальний представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван вже звернув увагу на збільшення постачання товарів з Німеччини до країн СНД.

Нагадаємо, що у квітні видання Financial Times повідомляло, що США та деякі інші союзники розглядають можливість майже повної зупинки експорту до Росії.

24 лютого 2023 року стало відомо, що країни Європейського союзу погодили 10 пакет санкцій проти Росії. У представництві Швеції в ЄС розповіли, що саме входить до нового санкційного пакету.

Також нагадаємо, що Російська Федерація була виключена з FATF. Так, Міжнародна група із протидії відмиванню брудних грошей (FATF) проігнорувала прохання України додати до чорного списку країн високого ризику Росію.