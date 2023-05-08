Облікова ставка 2023: у НБУ пояснили, чи чекати змін і коли

У Нацбанку зазначають, що потенціал зниження облікової ставки на обрії монетарної політики суттєво обмежений негативними наслідками війни.

У Комітеті з монетарної політики Національного банку України вважають, що регулятор може піти на зниження облікової ставки до кінця 2023 року. Очікується, що це відбудеться ближче до IV кварталу, але все залежить від пом'якшення валютних обмежень. Про це свідчать опубліковані на сайті регулятора підсумки дискусії від 26 квітня 2023, під час якої правління НБУ погодилося зберегти облікову ставку у розмірі 25%.

Так, більшість учасників дискусії вважають, що до кінця 2023 року НБУ може зменшити облікову ставку до 21%. Передбачається, що оптимальним часом початку циклу зниження ставки є IV квартал.

"Такий таймінг обумовлюється пріоритетністю завдання щодо пом'якшення частини валютних обмежень. На початковому етапі валютної лібералізації незмінна облікова ставка буде важливим інструментом управління очікуваннями та ризиками. Тільки НБУ матиме достатньо підтверджень щодо контрольованості курсових та інфляційних процесів в умовах пом'якшення адміністративних процесів. ставки без створення загроз макрофінансовій стабільності", — сказано у повідомленні.

При цьому потенціал зниження облікової ставки на обрії монетарної політики суттєво обмежений негативними наслідками війни. Причина: Україна потребує значного періоду відновлення виробничих потужностей, експорту та повернення вимушених мігрантів, тоді як потреби в імпорті на етапі відновлення будуть значними.

"За таких умов підтримка курсової стійкості вимагатиме від НБУ проведення послідовної політики щодо забезпечення високої привабливості заощаджень у гривні та зниження тиску на міжнародні резерви. З урахуванням очікуваної міжнародної допомоги, яка закриватиме дефіцит поточного рахунку, у 2024 році НБУ зможе продовжити зниження облікової ставки, яке, однак, буде досить повільним", – наголосили в НБУ.

Зазначається, що до кінця 2024 року розмір облікової ставки становитиме 18%.

Облікова ставка — що це таке

Інструмент, за допомогою якого Національний банк України впливає на інфляцію. Регулятор збільшує ставку, щоб стримати зростання цін чи знижує її, щоб підвищити економічну активність.

До широкомасштабного вторгнення російських окупантів в Україну облікову ставку було зафіксовано на рівні 10%, а за пів року до цього — 6%. У червні минулого року НБУ підвищив ставку до 25%.

Раніше Фокус писав, зростання ставки НБУ має підштовхнути підвищення вартості ресурсів, тобто відбитися на депозитних ставках. Ще Фокус повідомляв, що в 2023 році Нацбанк може ухвалити рішення відмовитися від фіксованого на міжбанківському валютному ринку курсу.