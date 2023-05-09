"Критичне накопичення": "Укрзалізниця" просить зупинити відвантаження зерна в одному із портів

За словами представника "Укрзалізниці" Валерія Ткачова, на шляху до порту Ізмаїл утворилася черга із понад 5000 завантажених вагонів. При цьому середньодобове розвантаження зерна в порту складає 60-80 вагонів.

В "Укрзалізниці" закликали призупинити відвантаження зерна до порту Ізмаїл на місяць. Ці заходи пов'язані з величезним скупченням завантажених вагонів, написав заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов 8 травня.

Ткачов заявив, що у напрямку порту рухається черга із 4978 вагонів, 2168 з яких завантажені зерном. За його словами, пропускна спроможність порту знизилася через погодні умови, а середньодобове вивантаження зерна в порту Ізмаїл становить 60-80 вагонів на добу.

"По можливості просимо утриматися від відвантаження зернових вантажів у напрямку порту Ізмаїл (критичне накопичення вагонів, черга на вивантаження приблизно 27-36 діб)", — йдеться у повідомленні.

Як зазначає Ткачов, до 9 травня черга зросла до 5137 вагонів, 2282 з яких везуть зернові вантажі. Він також наголосив, що через погодні умови на вівторок заплановано вивантаження лише 20 вагонів зерна.

За словами заступника директора, найгірші справи у операторів "Ефес" і "Ривахолдинг".

Нагадаємо, що 8 травня у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомили про блокування російською стороною реєстрації та проведення інспекцій, що входять до Чорного моря суден, які беруть участь у "зерновій угоді".

Раніше, 3 травня, ми повідомляли, що Румунія вводить тимчасову заборону на імпорт сільгосппродуктів з України. Обмежувальні заходи діятимуть місяць – до 5 червня. Заборона стосується пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику.

Ще ми писали про те, що у середу, 3 травня, міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що переговори щодо відновлення зернової угоди відбудуться 5 травня. Він також висловив сподівання, що переговори пройдуть без заминок, оскільки угода дуже важлива для забезпечення стабільності та країн, що потребують.