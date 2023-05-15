"Залежить від перебігу війни": Єврокомісія вперше представила економічний прогноз для України

За словами єврокомісара з питань економіки Паоло Джентілоні, економіка країни, яка зазнала агресії з боку Російської Федерації, виявилася "надзвичайно стійкою".

У понеділок, 15 травня, Єврокомісія вперше підготувала економічний прогноз для України, який виявився напрочуд позитивним, повідомляє "Європейська правда".

За словами єврокомісара з питань економіки Паоло Джентілоні, після падіння приблизно на 29% у 2022 році, українська економіка, як очікується, "зросте на 0,6% цього року та на 4% у 2024 році".

Єврокомісар зазначив, що економіка України, попри війну з Російською Федерацією, виявилася "надзвичайно стійкою".

Водночас Єврокомісія у своєму весняному звіті визнала, що прогноз для України "схильний до надзвичайної невизначеності та вирішальною мірою залежить від перебігу війни".

Також зазначається, що прогнозна публікація вперше містить огляд структурних особливостей економіки, останні показники та перспективи для України, Молдови та Боснії та Герцеговини, які набули статусу кандидата на членство в Євросоюзі у червні та грудні минулого року.

Нагадаємо, за оприлюдненими у березні даними Державної служби статистики, реальний ВВП України у четвертому кварталі 2022 року знизився на 31,4% порівняно з аналогічним періодом 2021 року. У лютому 2023 року, за оцінкою Міністерства економіки, падіння ВВП знизилося до показника 26% (±2%), що краще за показник січня — 32% (±2%).

Водночас у Нацбанку України завили, що негативний вплив ударів ЗС РФ по енергетичній інфраструктурі відчуватиметься як у 2023 році, так і наступного 2024 року. У НБУ вважають, що відновлення економічної активності, яке почалося з травня 2022 року, тривало б і в четвертому кварталі, якби не російські теракти проти енергетичної інфраструктури.