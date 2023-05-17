Деякі українці хочуть дозволити користуватися грошима навіть після арешту рахунків: деталі

У Верховній Раді з'явився законопроект, яким деякі українці хочуть знову дозволити користуватися коштами на заарештованих рахунках. Фокус дізнавався кого торкнеться нововведення.

Масштабне блокування на картках українців, яке розпочалося 9 травня 2023 року після набрання чинності норм Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану", можуть скасувати для військових. Відповідний законопроєкт №9299 15 травня було зареєстровано на сайті Верховної Ради.

Так, ініціатори законопроєкт пропонують внести правки до пункту 102 розділу ХІІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про виконавче провадження", які передбачають, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні фізичні особи-боржники, за кошти яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку без обмежень у розмірах видаткових операцій, якщо такими боржниками є військовослужбовці Збройних сил України, інших утворених згідно із законами України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту України.

У пояснювальній записці до документа сказано, що держава навіть під час війни має забезпечувати правовий, соціальний захист громадян, які захищають Україну, її територіальну цілісність, а також членів їхніх сімей на період виконання ними завдань щодо відбиття озброєної агресії ворога.

"Наші захисники, відбиваючи атаку ворога, повинні мати змогу зосередитися виключно на виконанні відповідних завдань військового командування України та вжиття заходів щодо збереження свого життя, життя побратимів та мати можливість користуватися коштами, що є в наявності на їхніх банківських рахунках як особисто захисниками, так і членами їхніх сімей", — наголошується в документі.

Нагадаємо, раніше Фокус у своїй статті "Масове блокування рахунків. Які обмеження загрожують мільйонам клієнтів банків України" докладно пояснював, як українцям, у яких рахунки були заблоковані, знайти вихід із ситуації.

Також нагадаємо, яким чином податкова знатиме все про рахунки підприємця, а також дані його контрагента та відомості про особисті рахунки.