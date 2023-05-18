Страшний сон Росії: у Європі вперше за два роки різко обвалилася вартість газу

Зниження цін на газ на світових ринках відбувається на високій заповненості газових сховищ, що становить понад 64% станом на редину травня.

Біржові ціни на газ у Європі під час торгів у четвер, 18 травня 2023 року, знижувалися на 3%. Вартість "блакитного" палива опустилася нижче 350 доларів за тисячу кубометрів уперше за два роки. Про це свідчать дані біржі Intercontinental Exchange (ІCCE).

Відомо, що вранці ціни на ф'ючерси за індексом TTF впали на 1,91% до 348 доларів за 1 тисячу кубометрів. Така динаміка — продовження попереднього торговельного дня, коли цінник на газ був на рівні 357,8 доларів за тисячу кубометрів.

Вартість "блакитного" палива опустилася нижче 350 доларів за тисячу кубометрів уперше за два роки. Фото: ICE

Зниження цін відбувається на тлі аномально теплої зими в європейських країнах та високої заповненості газових сховищ. Так, станом на середину травня заповненість сховищ уже перевищує 64%.

Зазначимо, що ще влітку 2022 року ціни на природний газ у Європі переживали різкі стрибки у бік підвищення вартості. Так відбувалося на тлі високого попиту та побоювань до ЄС, пов'язаних із зупинкою постачання газу "Газпромом" трубопроводом "Північний потік-1".

У Кремлі очікували, що на тлі зростання цін на енергоресурси в Європі відбудеться обвал економік країн-блоку розпочнуться проблеми з опалювальним сезоном, що змусить Євросоюз припинити підтримку України у війні з Росією та переконатиме керівництво нашої країни піти на переговори з Москвою.

Тим часом в Україні фактичну вартість реалізації природного газу за підсумками квітня 2023 року зафіксовано на рівні 14 382,34 гривні за 1 тис. кубометрів. За інформацією Міністерства економіки, показники середньої ціни за квітень найнижчі з весни минулого року.

Нагадаємо, що Кабмін України 27 квітня 2023 року продовжив дію пільгових тарифів на газ для населення до 31 серпня. А 12 квітня стало відомо, що Кабмін України не планує скасовувати фіксовану ціну на газ для виробників тепла та бюджетних установ — вона діятиме до 31 березня 2024 року.