Війна та курс: чи загрожує гривні різке знецінення вже у червні-серпні

Стабільність національної валюти спостерігалась на готівковому валютному ринку впродовж усього травня. Чи можливе падіння курсу та коли очікувати змін?

Наприкінці травня в Україні склались позитивні тенденції щодо валютного курсу, зокрема це пояснюється сезонним фактором та заходами, які навесні здійснив НБУ. Про це Фокусу повідомив Сергій Кучерявий, директор Департаменту контролю ліквідності та цінних паперів Кредобанку.

За його словами, наразі на міжбанківському валютному ринку є очікування певного періоду сезонного спокою.

"Ми не спостерігаємо значної активізації імпортерів. Перша половина літа є сезонно неактивним періодом для імпортерів енергоресурсів, що мають вагому частку в імпорті. Проте в серпні ми не виключаємо підвищення попиту на іноземну валюту з боку імпортерів, як за рахунок збільшення імпорту обсягів, так і за рахунок зростання цін на енергоресурси", — повідомив Сергій Кучерявий.

Він підкреслив: ситуація на валютному ринку стабілізувалася та спостерігається тренд на укріплення гривні, що обумовлює зниження девальваційних очікувань населення та, відповідно, зниження інтересу населення до готівкової валюти.

"Додатковим чинником для укріплення гривні є дії регулятора, що направлені на збільшення пропозиції готівкової валюти. Зокрема, при розрахунку обсягу продажу готівкової валюти населенню, яку банк може продати на валютному ринку, враховуватиметься не 100%, а 120% обсягу купівлі безготівкової валюти в населення. Це вже обумовило зниження інтересу населення до "конвертаційних" депозитів", — каже експерт.

Попит населення на готівкову валюту у травні скоротився, кажуть опитані Фокусом експерти Фото: Pexels

На його думку, головними чинниками, які визначатимуть ситуацію на готівковому валютному ринку в середньостроковій перспективі, буде розвиток подій на війні, девальваційні очікування населення та пропозиція валюти.

Раніше Фокус писав, що валютний коридор можливих курсових коливань протягом травня майже не змінився: 37-38 грн/$ та 40-41 грн/€, а однією з причин стабільності став наявний дефіцит готівкової гривні.

Як повідомлялось, НБУ продав у травні за повні три тижні $1,2 млрд, і на думку експертів, усе ще присутнє навантаження на золотовалютні резерви, хоча вони й знаходяться на рекордно високих позиціях через допомогу міжнародних партнерів.