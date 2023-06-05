Платежі з картками: чи будуть банки "зливати" дані про розрахунки та перекази фізосіб

Українські банки, на вимогу Нацбанку, повідомлятимуть про оплати своїх клієнтів в інтернеті, а також про всі перекази між фізособами та компаніями. Однак, як вважають експерти, для фізосіб це мало на що вплине — мова лише про внутрішню роботу банків.

Національний банк України запропонував усім банкам щотижня надавати інформацію, що стосується всіх безготівкових операцій своїх клієнтів, незалежно від їхньої суми. Про відповідний лист повідомив портал "Мінфін".

Попередньо звіти необхідно складати та надсилати щопонеділка до 16:00, починаючи з наступного понеділка після дня отримання листа, тобто з 5 червня 2023 року.

У звіті мають бути вказані безготівкові платежі клієнтів в інтернеті із зазначенням імен приватних клієнтів або назв компаній Фото: НБУ

У звіті мають бути вказані безготівкові платежі клієнтів в Інтернеті із зазначенням імен приватних клієнтів або назв компаній.

Також банки повідомлятимуть про такі операції:

P2P-переклади (переведення коштів між фізособами);

виплати на карти клієнтів із рахунків компаній (А2С);

перекази коштів у рахунки підприємств (С2А).

"За інтернет-проплатами НБУ запросив докладну інформацію з номерами карткових рахунків, з яких будуть здійснюватися платежі, а також з даними про одержувачів — ЄДРПОУ інтернет-майданчиках/магазинах, кількості проплат, всіх сум. Причому в розрізі всіх карток — як карток, випущених українські банки, так і карти іноземних банків. Українські банки, які обслуговують інтернет-торговців, мають інформацію про всіх", — прокоментувала податковий консультант Олександра Томашевська. Вона пояснила: цей лист НБУ не означає, що за операціями громадян оголошено "стеження". "Це внутрішня звітність на виконання закону про електронні гроші", — зазначила Олександра Томашевська.

В одному з банків Фокусу пояснили, що хоча лист справді стосується операцій фізосіб, але не йдеться про тотальне стеження всіх операцій, які здійснюють за картами клієнти-фізособи. "Просто тема хайпова", — кажуть у банках.

Фокус слідкуватиме за темою та буде повідомляти про усі новини з питання розрахунків фізичних осіб.

Раніше Фокус писав, що під час війни частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України збільшилася до 39,3% станом на 1 травня, тоді як у квітні цей показник був на рівні 38,8%.