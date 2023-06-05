Нема кому відроджувати економіку: в Україні залишилося 29 млн осіб, — аналітики (інфографіка)

В Українському Інституті майбутнього заявили, що коефіцієнт фертильності вже впав нижче 1, тоді як для зростання чисельності населення має бути більше ніж 2.

Станом на травень 2023 року постійне населення України становило 29 млн осіб. Про це заявили в Українському Інституті майбутнього.

У звіті йдеться, що 8,6 млн українців не повернулися в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"В Україні не буде кому створювати ВВП", — зазначили експерти.

Серед 29 млн людей, що проживають в Україні, лише 9,1-9,5 млн працюють. Щобільше, близько 3 млн з них є бюджетниками. Отже, 6-7 млн осіб "везуть на собі" решту, включаючи пенсіонерів, школярів, безробітних, працівників бюджетної сфери.

"Коефіцієнт фертильності вже впав нижче 1, тоді як для зростання чисельності населення має бути більше 2", — зазначили в Інституті.

За словами експертів, якщо нічого не робити, що в перспективі кількох років пенсіонерів в Україні буде вдвічі більше, ніж працюючих. В Інституті вважають, що питання демографії має стати пріоритетним і його має озвучити президент України Володимир Зеленський. Він потребує невідкладних дій.

Демографія України Фото: Український інститут майбутнього

Нагадаємо, що 2 червня глава Мінфіну розповів, як Україна фінансує армію, зарплати та пенсії. За словами міністра Сергія Марченка, дефіцит фінансування держава покриває завдяки військовим облігаціям та запозиченням.

Також 5 червня в НБУ пояснили, чи відстежуватимуть усі карти українців. Пресслужба регулятора зазначила, що отримана від банків інформація використовується виключно з наглядовою метою.