Теракт на Каховській ГЕС: в уряді розповіли, що буде із компенсацією потерпілим

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, держава допоможе тим, хто втратив житло, а також фінансово підтримає тих українців, які залишилися без засобів для існування.

Кабінет Міністрів України працює над створенням реєстру постраждалих від теракту через підрив Каховської ГЕС. Також розробляється механізм, яким постраждалі українці отримають грошову допомогу від держави. Про це повідомив голова уряду Денис Шмигаль.

Як пояснив прем'єр-міністр, через підрив росіянами Каховської ГЕС підтоплено понад 4,3 тисячі будівель. Наразі площа затоплення вже зменшується, але до природного рівня вода знизиться лише за 2 тижні. Тому Кабмін визначився із головними завданнями щодо ліквідації наслідків теракту. Серед них:

створення реєстру постраждалих громад, щоб дізнатися про потреби кожного та мати основу для виділення коштів та компенсацій;

швидке налагодження механізму компенсацій для людей, які постраждали від підриву росіянами Каховської ГЕС.

"Маємо забезпечити як допомогу при відновленні житла, так і фінансову допомогу тим, хто втратив кошти для існування, – сказав Денис Шмигаль.

На яке відшкодування можуть претендувати українці

Матеріальні збитки завдані будь-якому майну, товару, нерухомості, виробництву, яке перебувало у власності або розпорядженні.

Втраченої вигоди – дохід, який можна було б отримати від ведення діяльності, якби не сталося катастрофи.

Моральна шкода (стосується фізичних осіб).

Невиплачена заробітна плата – лише якщо трудові відносини були припинені після катастрофи.

Додаткові витрати, понесені у зв'язку із злочинними діями країни-агресора – на правову допомогу, експертизу, оцінку збитків тощо.

Для підтвердження збитків знадобляться такі документи:

акт інвентаризації майна;

балансова довідка;

технічна документація на майно;

технічні паспорти Бюро технічної інвентаризації (БТІ);

паспорти на обладнання, транспортні засоби;

протоколи поліції, ДСНС;

довідка Торгово-промислової палати (ТПП);

фотофіксація збитків — стан майна до та після пошкодження.

Нагадаємо, різке падіння рівня води в Каховському водосховищі після підриву росіянами Каховської ГЕС призводить до дуже негативних наслідків, і, як заявив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець, якщо водосховище продовжить втрачати воду, то понад 1 млн. українців залишаться без доступу до питної води.

Також Фокус повідомляв, що відновлення Каховської ГЕС може коштувати понад 800 млн доларів.