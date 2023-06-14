В Україні знову перерахували пенсії: кому пощастило і як збільшились виплати

У ПФУ повідомили, що додаткові витрати на виплату перерахованих пенсій – близько 89 млн. грн. щомісяця.

1 квітня 2023 року працюючим пенсіонерам перерахували виплати. Збільшену пенсію, з доплатами за квітень та травень, люди отримають уже у червні, повідомили у пресслужба Пенсійного Фонду України.

Повідомляється, що виплати перерахували пенсіонерам, у яких після призначення або з моменту попереднього перерахунку минуло не менше 2 років. Перерахунок пенсії торкнувся більш ніж 654,9 тис. осіб, розмір пенсії збільшено на 401 тис. грн, а середній розмір підвищення — 221,74 грн.

Серед них:

Перерахунок пенсії з врахуванням страхового стажу після призначення/попереднього перерахунку пенсії здійснено 537,5 тис. особам. З них пенсії збільшено на 327,2 тис. осіб, середній розмір підвищення — 179,47 грн.

Перерахунок пенсії з врахуванням страхового стажу та заробітної плати після призначення/попереднього перерахунку пенсії здійснено для 117,4 тис. осіб. З них пенсії збільшено у 73,8 тис. осіб, середній розмір підвищення – 409,16 грн.

Додаткові витрати на виплату перерахованих пенсій – близько 89 млн грн щомісяця.

Як українцям перераховували пенсію у 2023 році

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 28 березня 2023 року розповів, що щорічна індексація пенсій торкнулася 10,5 мільйонів пенсіонерів. Середнє підвищення становило близько 600 гривень.

Таким чином, як повідомляли у ПФУ вперше в Україні середній розмір пенсійних виплат становив понад 5 тис. грн. А саме – 5 219 грн.

Щодо перерахунку пенсійних виплат, який відбувся 1 квітня 2023 року, то, як пояснила заступниця голови правління ПФУ Ірина Ковпашко, його визначено нормою закону.

"Ті, хто після призначення пенсій продовжував працювати, набував у зв'язку з цим страхового стажу, вони кожні два роки мають право на перерахунок. Це не обов'язково ті люди, які придбали 24 місяці страхового стажу", — зазначила вона.

Раніше Фокус писав, що в Україні запрацювала програма благодійних пожертвувань, за допомогою якої будь-яка юридична чи фізична особа, громадянин, який живе в Україні чи за кордоном, може підвищити виплати пенсіонерам.

Також нагадаємо, як українцям можуть перевірити онлайн розмір пенсії після індексації.