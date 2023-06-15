На низькому старті: українцям повідомили, коли стартує другий етап програми "ЄВідновлення"

За словами нардепа Олени Шуляк, місцеві комісії вивчатимуть заяви від власників знищеного житла починаючи з серпня 2023 року.

В Україні узгодили другу частину програми "єВідновлення", тож незабаром власники зруйнованого житла зможуть подавати заяви, щоб отримати компенсацію від держави. Про це заявила голова комітету Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова політичної партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Коли почнуть розглядати заявки

Шуляк пояснила, що ухвалу "Про порядок надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна" уряд вже затвердив Кабінет міністрів. Очікується, що місцеві комісії вивчатимуть заяви власників знищеного житла починаючи з серпня 2023 року.

Подавати заяву за знищені нерухомі об'єкти в електронній формі через "Дію" власники зможуть, починаючи з 15 липня 2023 року. При цьому місцева влада має забезпечити розгляд поданих заяв з 15 серпня.

"Це другий етап державної програми "ЄВідновлення". Наразі грошову компенсацію отримують лише власники пошкодженого житла на його ремонт", — розповіла Олена Шуляк.

У рамках другого етапу держпрограми українцям видаватимуть грошову компенсацію, за допомогою якої можна буде побудувати садибний будинок садового чи дачного типу, або житлові сертифікати.на придбання нового будинку.

За словами Олени Шуляк, сертифікати власники зруйнованого житла можуть обміняти на квадратні метри в будь-якому регіоні України.

Хто отримає компенсацію за програмою "єВідновлення"?

Усі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій та підлягає відновленню. Це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад, кімнат у гуртожитку.

Але пріоритет надаватиметься:

учасникам бойових дій;

людям з інвалідністю внаслідок війни;

ветеранам війни;

членам сімей загиблих військових;

мобілізованим;

багатодітним сім'ям;

людям з інвалідністю І та ІІ групи;

батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу;

опікунам/піклувальникам;

прийомним батькам та патронатним вихователям;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Нагадаємо, перший етап державної програми було запущено в Україні 10 травня. Тоді українцям почали видавати до 200 тисяч гривень компенсації на проведення ремонтних робіт, якщо їхнє житло має незначні ушкодження.