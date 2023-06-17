Вимагає поділитися: акціонер "Сенс Банку" загрожує Україні судом через націоналізацію

У компанії заявили, що якщо "Сенс Банк" буде націоналізований, то збитки загрожують особам, які не перебувають під санкціями.

Компанія ABH Holdings SA, — власник "Сенс Банку" (колишній "Альфа-банк") в Україні, заявила, що готова позиватися, якщо її залишать без компенсації понад "номінальної" суми після націоналізації фінустанови. Повідомлення про це з'явилось на сайті компанії.

"ABHH серйозно стурбований тим, що Національний банк України здійснить свій намір націоналізувати АТ "Сенс Банк" без компенсації ABHH понад номінальну суму", — сказано у заяві компанії.

Так, ABH Holdings SA відреагувала на підписання президентом Володимиром Зеленським законопроєкт №9107-1 про порядок виведення з ринку (націоналізації) банків, що належать особам, які перебувають під санкціями.

У заяві наголошується, що якщо "Сенс Банк" націоналізують, то збитки загрожують особам, які не перебувають під санкціями, включаючи власників облігацій та непідсанкційних акціонерів ABHH — благодійної організації, яка займається дослідженнями раку, та великого європейського банку.

"ABHH вживатиме відповідних заходів з точки зору як національного, так і міжнародного права та наявних договорів, щоб їх компенсувати. Зокрема, ABHH шукатиме захисту в рамках двосторонньої угоди про захист інвестицій BLEU (Бельгія-Люксембург) — Україна", — підкреслили в компанії.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2022 року Фокусу статті "Погана репутація. Що Нацбанк готує для "Сенс Банку" та компаній олігарха Фрідмана" з'ясував, що націоналізація – фактично єдиний варіант для того, щоб перейменований "Сенс Банк" продовжив працювати в Україні. Так, наприклад, асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз вважає, що націоналізація — найпростіший спосіб зміни власників банку.

"Під час війни дуже низькі шанси продати такий великий за українськими мірками банк будь-якому респектабельному стратегічному інвестору. Отже, націоналізація, справді, найпростіший зараз спосіб зміни власників банку", — зазначив він.

Раніше Фокус писав, що НБУ заборонив росіянину Андрію Косогову отримати суттєву участь в "Альфа-Банку" через накладені на бізнесмена санкції Радою нацбезпеки та оборони.