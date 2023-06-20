Негативні наслідки знищення Каховської ГЕС: експерти повідомили, чого чекати

Сільське господарство Херсонщини, а також Дніпропетровщини й Запоріжжя після підриву окупантами Каховської ГЕС опинилося під загрозою через дефіцит води для зрошення. За підрахунками аналітиків, це 2- 3% земель України. Це позначиться на урожаї, ВВП та інфляції, кажуть фахівці.

Руйнування дамби Каховської ГЕС ускладнить ведення сільського господарства на 2 — 3% земель на півдні країни і призведе до зниження врожаю на 3 — 4%. Це пов’язано з дефіцитом води для зрошення. Про це розповів Олександр Печерицин, аналітик Райффайзен Банку, під час конференції "Аналіз наслідків підриву Каховської ГЕС".

Таким чином, за його словами, ми можемо втратити від 2 до 4 млн т врожаю. Це не дуже багато в межах економіки, бо незважаючи на те, що сільське господарство — головний сектор, його частка у ВВП — до 15%.

"Наш прогноз… зроблений восени минулого року, плюс 1,8% зростання економіки. Зараз ми бачимо, що перший квартал нам приніс кращі результати, ніж ми очікували, тобто ми розуміли, що є певний позитивний фактор. Коригувати вниз ми не будемо, бо маємо позитивний сюрприз в економіці з початку поточного року. Тобто воно плюс-мінус нівелює цей негатив", — сказав він.

Попри очікуване зниження урожаю, аналітики не прогнозують зростання інфляції на кінець року. Фото: Getty Images

Загалом негативний вплив підриву Каховської ГЕС на економіку менший, ніж він міг бути через повне припинення "зернового коридору", каже Печерицин.

Він також зазначив, що якщо не буде вирішено питання альтернативного водопостачання на підприємства півдня, ми матимемо додатковий негативний вплив і на промислове виробництво.

Що буде з інфляцією у 2023 році через підрив ГЕС

Аналітики банку дають меншу оцінку впливу катастрофи на інфляцію на кінець року, ніж НБУ (0,3 п.п.).

"Ті регіони, які знаходяться під контролем України, ще до умовно минулого листопада не враховувалися в глобальну пропозицію овочів — фруктів. Таким чином, може бути ефект, схожий до ефекту з цінами на курячі яйця. Тобто пропозиція минулого року за багатьма категоріями цього року має обернений ефект. В травні ми бачили, що за рахунок різкого очікуваного зниження цін на курячі яйця у нас місячна інфляція в травні була менша навіть за динаміку 2021 року", — зауважив аналітик банку Сергій Колодій.

Крім того, високі ціни на овочі минулого року збільшили потенційну пропозицію їх в центральних та західних регіонах України.

"Таким чином, ця негативна подія… навряд чи буде мати такий ефект зменшення пропозиції навіть на баклажани, що було минулого року", — додав він.

Тож свій прогноз інфляції 13,7% на кінець 2023 року у Райффайзен Банку залишають незмінним.

Нагадаємо, відбудова Каховської ГЕС у Херсонській області, яку 6 червня зруйнували російські окупаційні війська, коштуватиме від 800 мільйонів до 1 мільярда доларів. На це піде п'ять років, якщо роботи триватимуть 24 на 7.

Раніше Фокус писав, що експерти знайшли нові непрямі докази того, що греблю Каховської ГЕС підірвали російські військові. За словами гендиректора "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, щоб зруйнувати Каховську ГЕС, треба було закласти вибухівку у конкретних місцях, на які могли вказати лише фахівці, а план мінування та власне підрив дамби розробляли досить тривалий час.