Санкції проти Росії: ЄС тиснутиме на треті країни, які відправляють товари до РФ, — WSJ

За словами журналістів, європейські та американські офіційні особи ясно дали зрозуміти, що їхнім пріоритетом зараз є підвищення ефективності санкцій та запобігання лазівкам для РФ.

У Євросоюзі хочуть встановити новий режим санкцій, який накладатиме заборону на експорт до третіх країн за допомогу Росії в обході обмежень. Про це пише видання The Wall Street Journal.

За словами журналістів, блок із 27 країн не запровадив запропоновану заборону на торгівлю восьми китайським компаніям за постачання до Росії товарів військового призначення. За словами європейських дипломатів, після переговорів із Пекіном ЄС вніс до чорного списку лише три компанії.

Видання пише, що ці заходи становлять головну частину 11 пакету санкцій. ЄС прагне обмежити здатність Росії імпортувати західні товари подвійного призначення, що підпадають під санкції, у тому числі високотехнологічну продукцію, яку Кремль може використовувати у війні проти України.

Повідомляється, що європейські та американські офіційні особи ясно дали зрозуміти, що їхнім пріоритетом зараз є підвищення ефективності санкцій та запобігання лазівкам для РФ.

За словами дипломатів, заходи ЄС передбачають двосторонній підхід. Так, блок заборонить транзит через територію Росії товарів та технологій, які можуть зміцнити російську військову чи оборонну промисловість. Крім того, ЄС надасть державам-членам право запроваджувати експортні заборони, що обмежують продаж "чутливих товарів та технологій" подвійного призначення безпосередньо країнам, які постачають їх до Росії.

У матеріалі йдеться про те, що Німеччина очолила групу країн, які виступають за пом'якшення заходів, оскільки вони можуть бути використані проти Китаю. В результаті держави-члени погодилися, що заборони на експорт будуть використовуватися лише як "винятковий крайній захід".

Деякі європейські дипломати кажуть, що режим заборони на експорт, можливо, ніколи не буде використаний, але він стане корисним інструментом тиску.

Нагадаємо, що посли Євросоюзу погодили 11 пакет санкцій проти Росії. Повідомлялося, що в Європейській комісії вважають, що це дозволить посилити боротьбу з обходом санкцій і заблокувати можливість отримання товарів, що підлягають обмеженням.

Крім того, Євросоюз заборонив транспортувати нафту російським трубопроводом "Дружба". Під час обговорення 11-го пакету антиросійських санкцій представники ЄС прислухалися до польської сторони, яка вимагала зупинити подачу нафти південною гілкою нафтопроводу "Дружба".