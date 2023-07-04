Такого не було навіть під час розвалу СРСР: у Росії почалося рекордне падіння газовидобутку

Схоже за темпами падіння Росстат фіксував тільки одного разу в російській історії.

У Росії фіксують рекордне за всю історію падіння обсягів видобутку природного газу. Про це повідомляє видання The Moscow Times.

"Невдала спроба заморозити Європу, щоб домогтися поступок щодо України, обернулася для російської газової промисловості обвалом, якого вона не бачила за півстоліття своєї сучасної історії", — ідеться в матеріалі.

Судячи з офіційної статистики, порівняно з довоєнними рівнями видобуток блакитного палива в РФ скоротився вже на 24%. Так, у травні 2023 року по всій Росії видобули 48,2 млрд кубометрів газу, хоча ще в довоєнному травні 2021 року було 63,1 млрд кубометрів.

Схоже за темпами падіння Росстат фіксував лише одного разу в російській історії, коли на тлі всесвітньої економічної кризи 2009 року видобуток впав на 20%. Але тоді обсяги газовидобутку дуже швидко було відновлено.

Зазначається, що навіть після розвалу Радянського Союзу, хоч газова промисловість і була в кризі чотири роки поспіль, обсяги не падали так стрімко: 1991 року Росія видобувала 643 млрд кубометрів, а 1997-го, на "дні" пострадянського періоду — 571 млрд (-11%).

Нагадаємо, що РФ, володіючи найбільшими у світі запасами газу, втратила можливість продавати свій енергоресурс через міжнародні санкції за повномасштабне вторгнення в Україну. Днями, наприклад, стало відомо, що РФ безуспішно намагається продати майже 90 млрд кубометрів газу. Водночас ще 2021 року перекачала в Європу близько 150 млрд кубометрів, забезпечивши газом Німеччину, Францію та Австрію.

Втративши європейський ринок для збуту газу, у Кремі сподіваються налагодити постачання енергоресурсів до азійських країн. Для цього Москва активно співпрацює з Індією, Китаєм, ОАЕ і Пакистаном.

Тим часом міністр енергетики Герман Галущенко 21 червня заявив, що один з останніх шляхів, якими російський газ транспортують до Європи, можуть перекрити до кінця 2024 року, коли спливе термін дії контракту України з "Газпромом".