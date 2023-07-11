Буде підвищений попит: за ким з українців будуть "полювати" роботодавці після війни

В уряді вважають, що майбутня відбудова України буде "наймасштабнішим проєктом з часів Другої світової війни", тому очікується підвищений попит на деякі професії.

Через повномасштабну війну в Україні 2022 року зафіксували рекордний рівень безробіття. За даними Національного банку, без роботи залишилися майже 3,2 мільйона громадян. Уже зараз ситуація на ринку праці поступово налагоджується. Проте країна потребує фахівців у медичній та соціальній сферах, тому Кабмін вирішив збільшити держзамовлення на їхню підготовку в навчальних закладах. Про це повідомляє пресслужба уряду.

Йдеться про підготовку таких фахівців, як:

медики;

реабілітологи;

соціальні працівники.

Зазначається, що збільшити держзамовлення уряд може вже цього року, оскільки люди з такими професіями потрібні Україні вже зараз.

"Глава уряду дав завдання усім відповідальним міністерствам опрацювати можливість збільшення держзамовлення, зокрема, на медиків, реабілітологів і соцпрацівників уже з цього навчального року", — ідеться в повідомленні.

При цьому в Кабінеті міністрів упевнені, що відновлення України стане "наймасштабнішим проєктом з часів Другої світової війни". Тому на деякі професії буде дуже високий попит. Це стосується:

саперів;

будівельників.

Що буде з вакансіями та зарплатами в липні-вересні 2023 року

По ходу другого півріччя 2023 року попит на працівників тільки підвищуватиметься. Але проблема в тому, як вважає операційна директорка компанії GRC Наталя Слинько, що пропозиція кадрів, які змогли б закрити наявні вакантні місця з боку роботодавців, не зросте. Наразі в Україні спостерігається структурне безробіття: є цілі групи незатребуваних професій, і водночас є галузі, де є дефіцит досвідчених спеціалістів, оскільки вони, найімовірніше, виїхали з України через війну.

"Можемо зробити обережний прогноз щодо розвитку ринку праці в найближчому майбутньому. Кількість пропозицій роботи, ймовірно, зростатиме, а конкуренція знижуватиметься. Тому роботодавці переглядатимуть стратегії пошуку персоналу, звертатимуть увагу на інші категорії кандидатів, розроблятимуть програми працевлаштування ветеранів. Постане питання розвитку бренду роботодавця. За ідеєю, на ринку продовжиться і перегляд оплати праці", — зазначили експерти Work.ua у своєму дослідженні.

Нагадаємо, Фокус уже писав, що найвища середня зарплата станом на 19 червня в Україні була у PHP розробників рівня Senior — 160 тис. грн і керівників у логістиці — 150 тис. грн.