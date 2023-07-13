Скасування пільг ні до чого: українцям пояснили, чи варто чекати різкого подорожчання палива

Депутат і керівник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, від чого залежать ціни на пальне на українських АЗС.

У перший день липня в Україні знову почали діяти довоєнні ставки ПДВ та акцизу на пальне. Різкого подорожчання пального на АЗС, однак, не відбулося, і навряд чи варто боятися, що ціни будуть зашкалювати. Про це заявив в інтерв'ю виданню "Телеграф" голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він упевнений, що повернення старих податків абсолютно ніяк не вплине на вартість палива. Ціни якщо й змінюватимуться в бік підвищення, то зовсім через інші чинники.

"Ціна на паливо залежатиме не від оподаткування, а від світової кон'юнктури цін на нафту. Ми бачимо сприятливу для нас кон'юнктуру і не бачимо якихось ризиків у цьому контексті. Тому тут ми якихось суттєвих ризиків взагалі не бачимо", — пояснив він.

Депутат також радить не сприймати повернення акцизу як нові податки.

"Це ніяке не додаткове оподаткування, ми прибираємо тимчасово введені пільги. І тут обговорювати це питання з позиції "треба чи не треба", мені здається, недоречно", — додав Гетманцев.

Що змінилося з 1 липня

Показник ПДВ тепер становить до 20% (до 1 числа був на рівні 7%) на всі види палива, а акцизи тепер виглядають так:

на бензин — 213,5 євро за 1000 л (було 100 євро);

на дизельне паливо — 139,5 євро за 1000 л (було 100 євро).

Скільки коштує пальне на АЗС

За даними сайту Auto.RIA, станом на вечір, 12 липня, вартість палива на автозаправних станціях була такою:

A-95+ — 49,97 грн/л.

А-95 — 47,86 грн/л.

А-92 — 45,34 грн/л.

Дизельне паливо — 46,84 грн/л.

Газ — 23,34 грн/л.

Як змінюються ціни на паливо в Україні

Що ще впливає на ціни

Нещодавно директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповідав Фокусу, що зараз в Україні спостерігається доволі обмежений платоспроможний попит на нафтопродукти, тож трейдерам доведеться встановлювати таку ціну, щоб, з одного боку, залишитися з прибутком, а з іншого — не втратити значну частину ринку.

Також він зазначає, що стримуванню зростання цін на АЗС може сприяти висока конкуренція на ринку пального і профіцит нафтопродуктів, тож автовласники мають бути готовими до того, що ціни на пальне зростуть на 3-5 грн/літр.

Водночас експерт профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко каже, що війна стала для роздрібної торгівлі "золотою лихоманкою", коли націнка на літрі бензину і ДП перевищує 30%.

"Такого не було в мирний час, але з'явилося під час війни, чому посприяв уряд, коли скасував у травні 2022-го регулювання роздрібної ціни на нафтопродукти. Якщо повернути регуляцію, то споживач може й не помітити зміни акцизів", — зазначив він.

Раніше Фокус розповідав, як у Львові авто заправили неякісним паливом — з ладу вийшло 20 машин. Також ми писали про нове еко-паливо для класичних автомобілів.