Пенсіонери в Україні можуть отримувати додаткові виплати: про кого йдеться

Згідно з українським законодавством, для деяких категорій літніх людей передбачені щомісячні доплати до пенсії в розмірі 40% від прожиткового мінімуму.

В Україні деякі пенсіонери можуть отримувати додаткову щомісячну грошову допомогу. Про це йдеться в Законі України №646-IX від 02.06.2020 "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб" та Постанові Кабінету Міністрів України №261 від 02.04.2005.

Розмір допомоги становить 40% від прожиткового мінімуму, що дорівнює 837 гривням. Для того, щоб подати документи на державну виплату, людина має відповідати таким критеріям:

вік старше 80 років;

самотнє проживання;

потреба в постійному сторонньому догляді;

наявність пенсії за віком.

Для отримання допомоги пенсіонер також має зібрати певний набір документів, а саме:

заява;

паспорт;

ідентифікаційний номер;

виписка з пенсійного фонду про те, що пенсіонер не отримує надбавку з догляду до пенсії;

висновок лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено, що пенсіонер потребує постійного стороннього догляду.

Щоб отримати доплати до пенсії необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання.

Нагадаємо, що в липні, після останнього підвищення, деяким пенсіонерам вдалося отримати збільшення пенсії на 1450 гривень. Загалом перерахунки було проведено для 19 419 пенсіонерів.

Ми також повідомляли, що пенсіонери в Україні зі стажем, який перевищує страхову норму, можуть розраховувати на доплату до пенсії. Надбавку нараховують за кожен відпрацьований понад необхідний стаж рік.

Ще ми писали про те, скільки українців отримують пенсії, що перевищують 10 тисяч гривень. У липні 2023 року найбільші пенсії отримали жителі Києва. Водночас найнижчі пенсії, за даними ПФУ, виплачують у Тернопільській області.