Пенсії в Україні: чи будуть враховувати пенсіонерам стаж, набутий за кордоном

Новий законопроєкт пропонує враховувати громадянам України набутий за кордоном стаж для призначення пенсії.

В Україні незабаром можуть посилити права майбутніх пенсіонерів щодо призначення пенсій в Україні. Парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді включити до порядку денного та ухвалити за основу відповідний законопроєкт № 9453 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України".

Законопроєкт пропонує враховувати під час призначення пенсії стаж, набутий за кордоном, зокрема в країнах-учасницях СНД, з якими було розірвано відповідні пенсійні угоди.

"Ми пропонуємо враховувати для розміру пенсій, призначених в Україні, саме сплачений ЕСВ в Україні. Але для права на призначення пенсії пропонуємо враховувати стаж роботи за кордоном. Це стосуватиметься близько 1 мільйона майбутніх пенсіонерів. Крім того, норми законопроекту стосуються всіх наших громадян, які під час вимушеної іміграції знайшли роботу. Ми сподіваємося, що вони повернуться до України. І на момент призначення пенсії період їх роботи за кордоном буде зараховано до загального стажу", — пояснила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак.

Також законопроєкт пропонує заборонити на державному рівні зараховувати до вислуги років періодів військової служби від 19 лютого 2014 року в силових структурах, на посадах державної служби, в органах місцевого самоврядування, інших державних органах РФ, в окупаційній адміністрації держави-агресорки.

"Якщо ми візьмемо період з 2014 року до 2023 рік, то по суті у нас існує законодавче поле, яке зобов’язує Україну цій людині враховувати вислугу, страховий стаж за міжнародними угодами. Для того, щоб не було неоднозначності у законодавстві, робиться чітке визначення, що у ці періоди як військова служба, так і робота в органах, наприклад, Пенсійного фонду, соціального захисту, наприклад, на території ОРДЛО, не повинна включатися до страхового стажу", — зазначила генеральна директорка Директорату розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення Мінсоцполітики Валентина Кудін.

Нагадаємо, що в Україні окремі громадяни, які досягли пенсійного або передпенсійного віку, мають можливість вийти на зпенсію у 50 років, замість встановлених зазвичай 60 років. Однак, для цього необхідно дотриматися певних умов.

Раніше повідомлялося, що деяким категоріям пенсіонерів до кінця року можуть підняти виплати. У Мінсоцполітики вивчають питання, як зробити більшими пенсії тим літнім українцям, які отримують менше 3-4 тисяч гривень.