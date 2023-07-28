Ракетами – по електростанціям: чи будуть взимку в Україні аварійні відключення

Наближення осені викликає не аби яке занепокоєння, адже ЗС РФ можуть знову здійснювати удари по відремонтованим електростанціям та лініям електропередач. Фокус спитав у експертів, чи очікувати українцям нових блекаутів.

У новому осінньо-зимовому періоді можливі кількагодинні відключення світла у різних містах країни, адже існує висока ймовірність ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури. Про це пише Фокус у статті "Блекаути неминучі. Чи варто українцям готувати генератори та павербанки, щоб пережити зиму".

Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, пояснює: швидше за все, ситуація з електроенергією буде складною, та навряд чи катастрофічною.

"Все залежатиме від інтенсивності атак на енергетичну інфраструктуру та від ефективності встановленого вже на станціях фізичного захисту, і також, наскільки ефективно працюватимуть системи ППО. Зараз ми значно краще підготувалися до атак", — зазначає Харченко.

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, вважає, що людей не потрібно лякати блекаутами, хоча ймовірність відключень все ж існує.

"На мій погляд, йдеться про планові відключення, а не про ситуацію повної втрати контролю оператора над енергосистемою. Я не очікую великих блекаутів, а от планові відключення – тут ризики вище, особливо в періоди великих морозів", — каже Володимир Омельченко.

Загалом опитані Фокусом експерти схиляються до думки, що навіть за умови відключень термін блекаутів для споживачів навряд чи триватиме довше 24 годин.

"Потрібно готувати генератори і павербанки. Існує вірогідність регіональних блекаутів. Я бачу небезпеку в атаках, в тому, що будуть прилітати ракети по станціях та підстанціях, але якщо їх не буде, я впевнений, що ми пройдемо сезон без істерик та суттєвих відключень", — каже Олександр Харченко.

Раніше Фокус писав, що українські енергетики активно ремонтують об’єкти, щоб підготувати енергосистему до осінньо-зимового періоду.