"Як на гойдалках": в Мінекономіки побоюються озвучувати прогнози щодо зміни ВВП

Зі слів представниці відомства Наталії Горшкової, урядовці очікують перемогу у 2024 році, тому зараз вирішили не влаштовувати "гойдалки".

Міністерство економіки України має попередній прогноз щодо зростання ВВП у 2023 — називається цифра 2,8%. Це число є "консервативним": вказують, що мають більше позитивний прогноз, але офіційно його не називають. Про це розповіло агентство "Interfax-Україна".

Агентство процитувало Наталію Горшкову, директорку департаменту прогнозування Мінекономіки. Горшкова стверджує, що реальне зростання ВВП досягне 5% — саме таке число випливає з розрахунків та оцінок експертів. Теза пролунала під час зустрічі "Новий макроекономічний прогноз для України : яким буде курс, ВВП та інфляція", яку організував Центр економічної стратегії.

Чиновниця нагадала, що попередні зміни прогнозованого рівня ВВП відбулись після підриву росіянами Каховської ГЕС — тоді його зменшили з рівня 3,2% до рівня 2,8%. Тобто зміни стались лише два місяці тому. Тому тепер, коли побачили більш оптимістичні показники, все ж вирішили "не поспішати".

Причина, через яку вирішили не змінювати офіційний прогноз (на його основі формують бюджет) — це високі ризики: "Ми не хотіли б щоразу, як на гойдалках, переглядати базу для формування бюджету", — пояснила Горшкова.

Під час зустрічі пролунали ще кілька прогнозів. Зі слів чиновниці, очікується завершення війни у 2024 році. Саме тому є сподівання, що у наступному році ВВП зросте на бажані 5%. У зв'язку з цим має відбутись зростання інвестицій. Зокрема, кошти ітимуть у наступні сфери: інфраструктурні проєкти, проєкти відновлення, іноземні інвестиції, повернення мігрантів.

Зазначимо, згідно з даними Державного управління статистики, протягом першого кварталу 2023 року ВВП зріс на 2,4%. При цьому він все ще не досягнув рівня першого кварталу 2022 року (довоєнного) — відставання складає 10%.

Зміна реального ВВП - дані управління статистики

Нагадуємо, міністр фінансів України розповів про щомісячні втрати 2 млрд дол. — їх витрачають українці за кордоном. Зі слів чиновника, урядовці шукають способи повернення людей, щоб вони вдома створювали додану вартість.

Між тим у Латвії мають схожу проблему — катастрофічну нестачу робочих рук. При цьому планують її вирішувати двома шляхами: залучаючи мігрантів та мотивуючи власне населення до переїзду у регіони, де є робота.