Вчителям доведеться повернути 6500 грн допомоги, отриманих через "єПідтримку", — МОН

У міністерстві наголосили, що допомогу могли отримати лише ті особи, які працювали на умовах трудового договору та не в бюджетних установах. Працівники сфери освіти не втрачали роботу та отримували заробітну плату з бюджету.

Міністерство освіти України, посилаючись на рішення уряду, 3 серпня повідомило педагогам про необхідність повернути 6500 грн бюджетних коштів, виплачених їм навесні 2022 року в межах програми "єПідтримка", повідомила пресслужба МОН.

"Програма "єПідтримка" на початку повномасштабного вторгнення була швидким рішенням уряду, щоб надати допомогу громадянам у зв’язку із втратою частини заробітної плати (доходу), робота (економічна діяльність) яких була тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні", — йдеться у повідомленні міністерства.

У МОН наголосили, що допомогу могли отримати лише ті особи, які працювали на умовах трудового договору та не в бюджетних установах.

"Працівники сфери освіти не підпадали під цю категорію, адже вони не втрачали роботу та продовжували отримувати заробітну плату з бюджету. Проте деякі з них подали заявку на виплату 6500 грн через програму "єПідтримка", – повідомило міністерство освіти.

Урядом було ініційовано повернення неправомірно отриманих коштів працівниками бюджетних установ, зокрема і зі сфери управління МОН.

"Тому МОН надіслало інформаційні листи керівникам закладів, установ, підприємств, що належать до сфери його управління, про необхідність повернення коштів співробітниками", — додали в міністерстві.

Нагадаємо, 1 серпня повідомлялося, хто з українців змушений повернути державі 6500 гривень. Державна програма "єПідтримка" не була розрахована на усіх українців, і деяким грошова допомога була видана неправомірно. Чи потрібно повертати гроші та які мають бути підстави для повернення наданих коштів.

Раніше Фокус писав, що агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) продовжує надавати грошову допомогу у розмірі 2220 грн на місяць на кожного члена родини протягом трьох місяців. Отже, для родини з чотирьох осіб загальна сума виплаченої організацією допомоги складе 26640 грн.