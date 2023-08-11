Сюрпризи серпня. Чому ціни на продукти падають та як вони зміняться восени

Влітку ціни на продукти харчування, через збільшення пропозиції власного виробництва, зазвичай, падають. Не виняток і цей рік. Однак стрімке подорожчання пального після повернення довоєнних податків може затьмарити доволі райдужну картину.

За даними Держстату, споживчі ціни в липні, порівняно з червнем 2023 року, знизилися на 0,6%, а усього з початку року зросли на 4%. Річна споживча інфляція з початку року сповільнюється — з понад 26% вона зменшилась до 11,3% у липні. Тож очевидно, що літо принесло українцям гарний сюрприз у вигляді або ж зниження цін, або ж зупинення зростання вартості. Проте не все так просто у сфері ціноутворення в країні під час війни. Фокус дослідив, що відбувалося з цінами на головні продукти харчування у липні та чого чекати в серпні.

Кращі прогнози: що впливає на ціни в Україні найбільше

В НБУ повідомили, що у другому кварталі 2023 року фактичні темпи зростання цін були нижчими за квітневий прогноз регулятора внаслідок:

достатньої пропозиції харчових продуктів та пального;

стабільної ситуації в енергетиці;

зміцнення готівкового курсу гривні;

мораторію на підвищення тарифів на окремі послуги ЖКГ.

"Ці чинники переважили ефекти від вищих витрат бізнесу, понесених унаслідок війни, та підвищення тарифів на електроенергію для населення. Руйнування Каховської ГЕС поки не мало суттєвого впливу на інфляцію. Однак, за оцінками НБУ, цей теракт усе-таки матиме незначний вплив на споживчі ціни в поточному році передусім через ускладнення діяльності низки підприємств регіону та часткову втрату врожаїв", — сказано в Інфляційному звіті НБУ.

На зниження інфляції вплинуло покращення безпекової ситуації: усунуто перешкоди для постачання товарів у супермаркети Фото: inbusiness.kz

На зниження інфляційного тиску від початку року вплинуло і покращення безпекової ситуації, яка дозволяє безперешкодно виготовляти та постачати споживачам товари та послуги, каже Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.

"Зараз діє кілька потужних дезінфляційних чинників: стабільність офіційного курсу гривні до долара та укріплення курсу готівкової гривні на 8% від початку року; надлишок пропозиції зернових та олійних на внутрішньому ринку через високі витрати на їх експорт", — продовжує експерт.

Крім того, світові ціни на продовольство й надалі знижуються, а тарифи на комунальні послуги відносно стабільні — регулятор та уряд їх не переглядають попри значне зростання собівартості, додав Ваврищук.

Дешева капуста й стабільні крупи: що відбувалося з цінами у липні

У національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки", посилаючись на офіційні дані Мінфіну, констатують, що середні ціни на плодовоягідні в кінці липня, порівняно з кінцем червня, збільшилися. Так, яблука подорожчали на 20,2% – до 38,93 грн/кг, апельсини додали в ціні близько третини (+30,4%) – до 73,15 грн/кг. Дещо зросла ціна на банани – до 43,64 грн/кг (+2,8%). На кінець липня 2023 року ціна на чорну смородину у пік масового урожаю становила 70-80 грн/кг, а за кілограм малини просили 80-90 грн.

Овочі борщового набору у липні дешевшали. Так, на кінець другого місяця літа капуста білокачанна втратила в ціні 68% і коштувала 17,50 грн/кг. На 60,8% знизилися ціни на моркву. Цей овоч у липні коштував в середньому 27,89 грн/кг. Цибуля ріпчаста подешевшала на 33,4% до 39,90 грн/кг, картопля — на 21,1% до 15,70 грн/кг. А буряк додав у ціні 39,6% – до 19,76 грн/кг.

Капуста подешевшала на 68% і на кінець липня коштувала 17,5 грн за кг Фото: pexels.com

Ціни на крупи залишаються стабільними. З початку року гречка подешевшала майже на третину (-32,2 %), а в липні ще на 10% і коштує зараз 46,67 грн/кг. Ціни на крупи ячні та пшеничні знизилися на 3,2% та 1,9% відповідно. Здорожчання зазнало пшоно — з 26,08 грн/кг до 30,46 грн/кг. Рис за липень додав в ціні 2,4% — з 53,98 грн/кг до 55,30 грн/кг.

"Борошно пшеничне продовжує дешевшати. З початку року продукт втратив в ціні 3,6% — з 16,85 грн/кг до 16,25 грн/кг. При цьому лише протягом липня ціна знизилася на 15 копійок. Окремі види продукції хлібопекарської галузі дорожчають. Протягом липня житній хліб додав в ціні 0,9% — з 35,95 грн/кг до 36,27 грн/кг. Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку подорожчав на 3 копійки – до 41,93 грн/кг, а з борошна першого ґатунку додав в ціні 2 копійки — до 34,67 грн/кг. Ціна на батон в липні зросла на 0,4% — до 22,41 грн за 500 г", — зауважила головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ ІАЕ Світлана Черемісіна.

Борошно пшеничне продовжує дешевшати, однак хлібобулочні вироби дорожчають. Найбільше додав у ціні житній хліб.

У липні середньомісячні роздрібні ціни на основні види м’яса — яловичина, свинина, м’ясо птиці — у торговельній мережі не зазнали суттєвих змін відносно червня, зазначають в Інституті аграрної економіки. Так, ціни на яловичину та свинину зросли всього на 0,2-0,5%, а ціни на м’ясо птиці та сало зменшилися на 0,1-1,3%.

Виняток становили курячі стегна, які впродовж липня стали дешевшали на 4,03 грн/кг, та свиняча грудинка — подешевшала на 2,47 грн/кг. Ці види м’яса є менш популярними, тому відбулося зменшення цін, зауважила провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ ІАЕ Наталія Копитець.

Однак з початку року роздрібні ціни на м’ясо суттєво зросли – від 1,9% до 32,4%.

За місяць ціни на яловичину та свинину зросли всього на 0,2 - 0,5% Фото: Pexels

Ціни на яйця у липні, за даними Держстату, знизилися на 7,6–0,4%. Молоко відносно червня трохи додало в ціні (0,2%) і зараз коштує від 36 грн/л. Проте помітно, що супермаркети постійно проводять акції, де молоко можна придбати і за 32 грн, і навіть за 26 гривень.

"У силу природного фактора влітку пропозиція молока значно більша. Відповідно, нижча ціна. Така ж історія і на Заході. Але там витрати на продукти харчування значно менші, ніж у нас, тому це не так відчувається", — пояснює економіст Борис Кушнірук.

Борщ — дешевше, хліб — дорожче: що буде з цінами далі

За прогнозом науковців "Інституту аграрної економіки", на кінець літа ціни на яблука знизяться до 20 грн/кг. А от вартість імпортованих фруктів залишатиметься досить високою. Так, ціна на апельсини очікується до 70 грн/кг, лимони — до 65 грн/кг, на банани — до 45 грн/кг.

"На кінець літа ціни на овочі борщового набору можуть знизитися: на капусту білокачанну — до 10 грн/кг, буряк — до 15 грн/кг, цибулю ріпчасту та моркву — до 20 грн/кг, картоплю — до 11 грн/кг", — зазначила завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ ІАЕ Інна Сало.

Ціни на крупи та борошно залишатимуться відносно стабільними. Гречка може подешевшати ще на 5-7%, борошно – на 0,5-1%. Але інші види круп — рис, пшоно – можуть зазнати незначного здорожчання на 3-5%, кажуть в Інституті. При цьому очікується подальше поступове зростання середньої ціни на хліб у діапазоні 0,5-2% на місяць.

У серпні борошно може подешевшати на 1%, кажуть в Інституті аграрної економіки Фото: Freepik

"У серпні 2023 року можливе незначне – до 3% – здорожчання основних видів м’яса. Воно буде зумовлено підвищенням вартості електричної енергії та пального, подорожчанням зернових та олійних культур, які складають основу комбікорму для худоби та птиці", — зазначила Наталія Копитець.

З початком осені подорожчають і яйця.

"Фабрики з виробництва яйця значною мірою залежать від зберігання — на склад не покладеш. Тому вони змушені продавати дешевше. Але витрати великі, зокрема на пальне, все це о тиснутиме, і виробники будуть змушені підвищувати ціну", — зауважив економіст Борис Кушнірук.

За літр — 60 гривень: як ціни на АЗС впливатимуть на цінники

Основним чинником зростання кінцевих споживчих цін у липні було подорожчання пального, зауважив директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін. Адже з 1 липня відбулося повернення довоєнних ставок акцизів та ПДВ на бензин і дизель. Це, каже Чурін, викликало підвищення вартості пального на АЗС приблизно на 7%.

Через повернення довоєнних акцизів та ПДВ на пальне, ціни на АЗС в Україні вже піднялися на 7%

Врешті в Україні ціна на А 95 зросла з 46,84 грн/л на початку липня до 50,69 грн/л станом на 8 серпня, на А 92 — з 44,11 грн/л до 48,26 грн/л, ДП — 45,44 грн/л до 49,98 грн на літрі.

"Вже закінчуються запаси нафтопродуктів, придбаних до 1 липня за пільговою схемою оподаткування. Сьогодні бачимо, що кожен тиждень йде підвищення на гривню-дві. Тож очікуємо, що по бензину до кінця місяця може бути й 60 грн за щастя", — переконаний експерт з питань енергетики Леонід Косянчук.

Ситуація з пальним позначиться на цінах у супермаркетах, кажуть опитані Фокусом фахівці.

Подорожчання пального на 5% призводить до збільшення цін на продукти харчування на 15-20%

"Ціни на пальне впливають на вартість усіх послуг, на всі товари. Якщо нафтопродукти дорожчають на 5%, то харчі — щонайменше на 15 — 20% відразу. Хоча насправді транспортна складова не перевищує 2% у будь-якому виробництві, однак пальне — це кров економіки, і як тільки там йде підвищення, моментальне підвищення всього — від перукарських послуг до важкого машинобудування", — каже Косянчук.

А от нещодавнє збільшення тарифів на електроенергію для населення не матиме значного впливу на загальний рівень цін у серпні, переконаний Ваврищук. А ще в ICU прогнозують уповільнення річної інфляції до 10,5-11,5% до кінця 2023 року.

"Традиційно серпень вважається місяцем, коли відбувається певна дефляція через різке зниження цін на овочі та фрукти. Поки ми бачимо, що є відносна макроекономічна стабілізація та мінімальне коливання курсу гривні на валютному ринку, що відповідно створює передумови для збереження кінцевих споживчих цін на більшість категорій товарів на поточному рівні", — зауважив Дмитро Чурін.