Дешевий борщ: що відбувалося з цінами на овочі та м'ясо у липні

Влітку спостерігаються найнижчі ціни на продукти харчування. Не виняток і цей рік: овочі борщового набору у липні знизилися на 20 — 70% порівняно з червнем. Не засмучують і цінники на м’ясо влітку. Однак з початку року деякі види м’яса подорожчали на третину.

Станом на кінець липня з-поміж овочів борщового набору найбільше подешевшала капуста білокачанна. Вона втратила в ціні 68% і коштувала 17,50 грн/кг. Про це пише Фокус у новій статті "Сюрпризи серпня. Чому ціни на продукти падають та як вони зміняться восени".

Порівняно з червнем, на 60,8% знизилися ціни на моркву. Цей овоч на кінець липня коштував в середньому 27,89 грн/кг. Такі дані надають у національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки", посилаючись на дані Мінфіну. Цибуля ріпчаста подешевшала на 33,4% до 39,90 грн/кг, картопля — на 21,1% до 15,70 грн/кг. А буряк додав у ціні 39,6% – до 19,76 грн/кг.

Ціни на м'ясо з початку року зросли, найбільше подорожчало сало - на 32,4% Фото: Getty Images

У липні середньомісячні роздрібні ціни на основні види м’яса у торговельній мережі не зазнали суттєвих змін, зазначають в Інституті аграрної економіки. Так, цінники на яловичину та свинину зросли всього на 0,2-0,5%, а на м’ясо птиці та сало зменшилися на 0,1-1,3%. Виняток становили курячі стегна, які впродовж липня подешевшали на 4,03 грн/кг, та свиняча грудинка — на 2,47 грн/кг. Зараз ціни на свинячий ошийок у супермаркетах відрізняються:

Novus — 209 грн/кг;

Ашан — 229,9 грн/кг;

Екомаркет — 249,9 грн/кг.

Ціни на свинячі ребра зараз такі:

Novus — 159 грн/кг;

Ашан — 184,95 грн/кг;

Varus — 219,9 грн/кг.

Однак якщо брати дані станом на початок року, роздрібні ціни на м’ясо суттєво зросли – від 1,9% до 32,4 %. Зокрема, у липні яловичі ребра коштували 160,48 грн/кг (+13,2% порівняно з січнем 2023 року); яловичий гуляш – 245,16 грн/кг (+3,2%); курячі гомілки – 77,49 грн/кг (+8,9%); курячі стегна – 105,11 грн/кг (+7,5%); куряче філе – 143,93 грн/кг (+4,0%); свинячі ребра – 180,13 грн/кг (+8,6%); свиняча грудинка – 178,13 грн/кг(+1,9%); свиняча лопатка – 192,17 грн/кг (+14,2%); свиняча підчеревина – 181,44 грн/кг (+9,9%); свинячий ошийок – 254,15 грн/кг (+28,7%); сало домашнє – 250,25,00 грн/кг (+32,4%); сало солене – 262,70 грн/кг (-2,8%).

Супермаркети часто проводять акції на молочні вироби. Так, літру молока можна купити за 26 грн, а сметану за 23,4 грн

Ціни на яйця у липні, за даними Держстату, знизилися на 7,6–0,4%. Молоко відносно червня трохи додало в ціні (0,2%) і зараз коштує від 36 грн/л. Проте помітно, що супермаркети постійно проводять акції, де молоко можна придбати і за 32 грн., і навіть за 26 гривень. Те ж стосується і сметани — її можна купити по 23,39 за 200 г чи по 26,9 за 350 г.

Ціновий штиль або падіння: що буде з цінами у серпні

За прогнозом науковців "Інституту аграрної економіки", на кінець літа ціни на овочі борщового набору можуть ще знизитися. Так, капуста білокачанна може подешевшати до 10 грн/кг, буряк – до 15 грн/кг, цибуля ріпчаста та морква – до 20 грн/кг, картопля – до 11 грн/кг".

Завдяки хорошому урожаю, цьогоріч ціни на овочі нижчі, ніж минулого року Фото: Marcelo Verfe/Pexels

"Класично, протягом липня і серпня ціни на аграрну продукцію залишаються низькими, інколи навіть девальвація. І по значній частині продукції — починаючи з огірків, які можна придбати за 15 грн і закінчуючи картоплею, помідорами — ціни нижчі, ніж минулого року. Це пов’язано з гарним урожаєм. Населення в Україні зараз фізично менше, попит менший, експорт проблемний. Тому ціни протягом серпня і можливо вересня не ростимуть", — каже економіст Борис Кушнірук.

Разом з тим експерти прогнозують незначне — до 3% — здорожчання основних видів м’яса. Це пов’язано з підвищенням вартості електроенергії та пального, подорожчанням зернових та олійних культур, які складають основу комбікорму для худоби та птиці.

Нагадаємо, зростання тарифів на електроенергію для побутових споживачів на майже 70% впливає на ріст інфляції. У червні індекс споживчих цін зріс на 0,8% порівняно з травнем. Однак у липні в Україні зафіксували зниження рівня споживчих цін на 0,6%.

Також Фокус писав, що після повернення довоєнного оподаткування, збільшилися ціни на бензин. Так, за даними "Консалтингової групи "А-95", з 28 липня по 4 серпня пальне на заправках різних компаній подорожчало від 1 до 2 гривень.