Зростала 4 квартали поспіль: економіка РФ відновлюється, незважаючи на санкції, — Bloomberg

За інформацією журналістів, у 2024-му році економіка Росії може повернутися до довоєнного рівня, а у 2025-му році — зрости ще на 1-2%.

Російська економіка поступово відновлюється, незважаючи на санкції, які були введені Заходом. Ба більше, вона може повернутися до довоєнного рівня вже 2024-го року. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, бажання чиновників у Кремлі посилити набір росіян на службу в армію для війни проти України може погіршити становище. Дані щодо ВВП означають, що економіка Росії зростала чотири квартали поспіль після спаду більш ніж на 4% рік тому. Збільшення витрат на оборону призвело до зростання промислового виробництва, тоді як споживчий попит набирає обертів на тлі збільшення витрат на соціальну підтримку та підвищення заробітної плати.

Видання пише, що Банк Росії нещодавно підвищив свій річний прогноз зростання до 1,5-2,5% на 2023-й рік, зазначивши, що обсяг виробництва в більшості секторів, орієнтованих на внутрішній попит, досяг або навіть перевищив довоєнний рівень. Наступного року прогнозується зростання на рівні 0,5-2,5%, а у 2025-му році — 1-2%.

З іншого боку, проблеми для російської економіки можуть зрости через брак робочої сили. Також неухильно знижуються доходи від експорту, хоча потоки імпорту залишаються стабільними.

Нагадаємо, що 9 серпня ЗМІ писали, що російський рубль потрапив до трійки найгірших валют серед ринків, що розвиваються. Голова Центрального банку Ельвіра Набіулліна неодноразово вказувала на погіршення умов зовнішньої торгівлі як на основну причину обвалу рубля. За словами журналістів, у червні 2023-го року великі російські експортери продали на ринку 84% своєї валютної виручки. Але їхні доходи скоротилися до 6,9 млрд доларів у липні.