Вкладникам ліквідованого банку "Конкорд" повертають гроші: коли почнуться виплати

Відомо, що кошти вкладникам повернуть у повному розмірі, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець 1 серпня цього року.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) з 21 серпня 2023 року почне відшкодовувати кошти вкладникам банку "Конкорд". Про це повідомляють на сайті фонду.

Зазначається, що всім вкладникам повернуть усі вкладені гроші та відсотки, нараховані на кінець дня 1 серпня. Загальна сума коштів, які будуть виплачені клієнтам банку, становить 639 млн грн.

Гроші можна отримати у відділеннях п'яти банків-агентів:

Приватбанк;

"Південний";

ПУМБ;

ТАСкомбанк;

Укргазбанк.

Також у вкладників буде можливість забрати кошти дистанційно. Ще повідомляється, що незабаром виплати здійснюватимуться також через "Дію".

Зазначимо, що 15 серпня у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб повідомляли, що готові повернути кошти кожному з вкладників банку.

"У Фонду є кошти, щоб виплатити повну суму відшкодування всім вкладникам", — сказала заступник директора-розпорядника Фонду гарантування Ольга Білай.

Чому банку "Конкорд" більше не існує?

У перший день серпня 2023 року з'явилася інформація, що Нацбанк України відкликає ліцензію в комерційного банку "Конкорд" і вирішив ліквідувати фінустанову.

Причина для такого рішення — банк систематично порушував українське законодавство, про що свідчить, зокрема, штраф у розмірі 60,4 млн грн, призначений банку Нацбанком у липні 2022 року (тоді банк звинуватили в порушенні вимог щодо незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками та в неналежному виконанні обов'язку здійснювати вивчення клієнтів).

Позбавивши ліцензії банк ще й оштрафували на 400 тис. грн за те, що всі грошові перекази були без інформації про одержувачів і відправників грошей.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року банк намагався оскаржити в суді 60-мільйонний штраф, накладений Нацбанком. У Національному банку пояснили, що оштрафували банк через неналежне вивчення клієнтів, які скористалися послугами фінустанови.

Як повідомляв Фокус 18 серпня, в Офісі генерального прокурора України підготували повідомлення про підозру російському олігархові, колишньому бенефіціарному власнику українського "Сенс банку" (колишній "Альфа-банк") Михайлу Фрідману.