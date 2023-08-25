Усі ТЕЦ відновлені: Україна готова до опалювального сезону на 70%, — Кубраков

За даними Олександра Кубракова, теплову частину практично всіх ТЕЦ наразі відновлено, тривають планові роботи з ремонту генерувального обладнання для досягнення відповідного рівня готовності до початку опалювального сезону.

Україна продовжує активні заходи з підготовки до майбутнього опалювального сезону та здійснює необхідні ремонтні роботи. Планується завершити всі необхідні заходи до 1 жовтня 2023 року. Про це заявив очільник Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, передає пресслужба міністерства.

"Станом на 15 серпня маємо понад 70% готовності об'єктів ЖКГ. Тривають планові роботи з підготовки житлового фонду, мереж, котелень та генеруючого обладнання. До 1 жовтня очікуємо 100% готовність", — сказав він.

Згідно з інформацією, теплова секція практично всіх теплоелектростанцій наразі перебуває в процесі відновлення, водночас також активно проводяться заплановані роботи з ремонту генерувального обладнання. Усі ці заходи спрямовані на досягнення необхідної готовності до опалювального сезону, що настає.

Як зазначили у пресслужбі, під час проведення Штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/24 року представники "Укренерго", "Центренерго", ДТЕК, Укргідроенерго, начальники Сумської, Запорізької та Чернігівської обласних військових адміністрацій обговорили перебіг підготовки житлово-комунального господарства до опалювального сезону, відновлення об'єктів електричної та теплової генерації та захист критичної інфраструктури.

Нагадаємо, 31 липня в "Укренерго" закликали українців економити електроенергію. У компанії зазначили, що години високого споживання — це з 16:00 до 23:00, і попросили громадян не перевантажувати мережу.