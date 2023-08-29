В Україні стартували перевірки переселенців: хто з ВПО може втратити виплати

Перевірки фактичного місця проживання переселенців почалися в перший день серпня, їх проводять територіальні органи Національної соціальної сервісної служби.

В Україні із серпня стартували перевірки місць проживання громадян, які отримали статус вимушених переселенців. За підсумками перевірок деяких українців можуть залишити без соціальних виплат. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Перевіркою фактичного місця проживання ВПО займаються представники Національної соціальної сервісної служби в регіонах. Спільно з ними перевіряти українців можуть посадові особи органів соціального захисту населення та/або територіальних громад.

Причинами для перевірки є:

реєстрація ВПО в межах однієї територіальної громади;

отримання повідомлення про зміну фактичного місця проживання/перебування отримувача допомоги;

отримання рекомендацій Мінфіну за результатами верифікації.

"Якщо у вас є поважна причина, яка не дає вам бути присутнім під час перевірки, її відкладуть на два тижні. Протягом 30 днів необхідно надати документи, які підтвердять, чому ви не можете бути на місці під час перевірки", — сказано в повідомленні відомства.

Якщо людина зі статусом ВПО відсутня під час перевірки, посадові особи складуть відповідний акт і залишать повідомлення. Зазначається, що перевірки стосуються тих українців, яким держава виплачує гроші.

Тобто якщо людина не пройде ідентифікації або під час перевірки виявлять порушення, через 30 днів фінансову допомогу можуть скасувати. Зазначимо, що 2023 року переселенці можуть розраховувати на такі виплати:

3 000 гривень — дітям і громадянам з інвалідністю;

— дітям і громадянам з інвалідністю; 2 000 гривень — іншим усім іншим громадянам.

Тим часом 28 серпня стало відомо, що державної підтримки вже позбавили близько 130 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Так, заступник міністра соціальної політики України Дар'я Марчак розповіла, що багато українців отримували гроші на проживання в Україні, але насправді вже тривалий час перебували за кордоном.

Також нагадаємо, що ті ВПО, які замислюються про власний бізнес, можуть отримати фінансову підтримку в розмірі 150 тисяч гривень від міжнародного благодійного фонду.