Видобуток газу в Україні: як змінилася ситуація під час війни

Потенціал газової галузі збільшується навіть попри війну. Це дає змогу нашій країні в майбутньому відмовитися від імпорту "блакитного палива".

Від початку 2023 року добовий видобуток газу державною компанією "Укргазвидобування", яка є частиною "Нафтогазу України", збільшився на 3,31 мільйона кубометрів. Це найвищий показник за останні три роки — із червня 2020 року, повідомила 8 вересня пресслужба групи "Нафтогаз".

Такого результату під час війни вдалося досягти завдяки тому, що в Україні з початку року з'явилися 54 нові газові свердловини, які вже введено в експлуатацію.

"Досягнуте збільшення середньодобового видобутку дасть нам змогу за підсумками року перевищити результат за два попередні роки. У складних умовах наша команда продовжує працювати для забезпечення країни власними енергетичними ресурсами", — підсумував виконувач обов'язків генерального директора компанії Олег Толмачов.

Зазначимо, що за підсумками 2022 року компанія пробурила 47 нових свердловин. При цьому буровикам підкорилися одразу два рекорди буріння в рамках місячної та добової проходки.

Водночас природного газу (товарного) було видобуто 2,5 млрд кубометрів. Це на 3% менше, ніж за весь 2021 рік.

Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що компанія відкрила нове родовище із запасами газу близько 1 мільярда кубометрів. Нафтогазову ділянку вивчали "з нуля", родовище на ній було відкрито свердловиною глибиною майже 4 тис. метрів. З неї отримано промисловий приплив газу — понад 100 тис. куб. м.

"Це вже чергове відкриття нових вуглеводневих покладів, зроблене нашими геологами за останній рік. Вивчення ділянки відбувалося фактично "з нуля". Нарощуючи запаси, ми створюємо перспективу для сталого зростання видобутку газу", — підкреслили в компанії.

Водночас голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов 15 серпня повідомляв, що державна компанія "Укргазвидобування" вивчає дві нові свердловини, за допомогою яких видобуток природного газу вже збільшився на 430 тисяч кубометрів на добу.

До слова, Україна планує вже цього року відмовитися від імпортного газу Як пояснив Олексій Чернишов, у "Нафтогазу" для цього є стратегічна мета.

"Збільшення внутрішнього виробництва — наша стратегічна мета, і ми повинні займатися цим самі. Це не просто питання бізнесу — це питання виживання і незалежності України", — говорив він у лютому цього року.

Також нещодавно Фокус писав, що частина Донецької області залишиться без опалення взимку. Забезпечити вісім міст регіону центральним опаленням неможливо через перебиті газопроводи, але влада обіцяє забезпечити людей грубками і дровами.