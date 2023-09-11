Санкції ЄС: Комісія оприлюднила рекомендації з оцінки ризиків обходу санкцій та протидії цьому

Європейська комісія опублікувала інструкцію для європейських підприємств, яка має допомогти їм правильно визначити, оцінити та зрозуміти можливі ризики обходу санкцій та як цього уникнути.

Єврокомісія (ЄК) зазначила, що ця інструкція має на меті надати загальний огляд того, що повинні робити оператори ЄС під час проведення належної перевірки, як того вимагає чинне законодавство ЄС, зазначається на офіційному сайті ЄК.

"Згідно із законодавством ЄС оператори Євросоюзу зобов’язані проводити належну перевірку під час торгівлі з третіми країнами, щоб переконатися, що їхні ділові партнери не обходять санкції ЄС", — підкреслено у пресрелізі Комісії.

Фактично наведені рекомендації — це практичний посібник, який описує послідовні кроки, котрі повинні застосовуватися операторами ЄС під час проведення стратегічної оцінки ризику.

"Це має максимально пом’якшити їх вплив на схеми обходу санкцій. Крім того, для європейських операторів, які найбільше схильні до цього ризику, встановлюються вказівки щодо впровадження посиленої належної перевірки, зокрема шляхом надання найкращих практик стосовно оцінки ділових партнерів, операцій і товарів", — вказується у посібнику.

Рекомендації також містять список попереджень — так звані червоні прапорці, які стосуються ділових партнерів і клієнтів та є індикаторами попередження про можливі ризики на етапі, коли комерційні відносини з новим торговим партнером щойно починаються.

У повідомленні зазначається, що Євросоюз запровадив безпрецедентні обмежувальні заходи у відповідь на війну Росії проти України та причетність до неї Білорусі.

"Зіткнувшись із масштабом цих санкцій, Росія впроваджує дедалі складніші схеми та методи, щоб обійти ці заходи. Використовуючи такі складні методи, Росія намагається отримати товари, які вкрай необхідні її військово-промисловому комплексу для продовження загарбницької війни проти народу України", — зауважується у релізі.

Проте, як підкреслила комісар з питань фінансових послуг, фінансової стабільності та союзу ринків капіталу Мейрід МакГіннесс, підтримка ЄС України є непохитною.

"Санкції ЄС реально впливають на здатність Росії вести війну, і тому Росія відчайдушно шукає способи їх обійти. Те, на що Росія піде, щоб обійти наші обмеження, стає дедалі складнішим і непрозорішим. Тож це практичне керівництво допоможе експортерам ЄС помітити тривоги та зменшити ризик ухилення від санкцій", — засвідчила єврочиновниця.

Нагадаємо, днями Фокус писав, що ЄС запровадив нові санкції проти росіян: вони не зможуть заїхати до країн ЄС на власних автівках і зі смартфонами. Також ЄК планує ввести податок на прибуток від заморожених активів РФ.

Проте 30 серпня в The Financial Times писали, що все одно Росія імпортує до ЄС значні об’єми скрапленого газу, а російська економіка попри санкції відновлюється.