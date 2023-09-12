Курс, пальне і тарифи: що провокує зростання цін на продукти восени

У серпні в Україні зафіксували дефляцію — споживчі ціни порівняно з липнем цього року знизилися на 1,4%, а річна інфляція сповільнилася з 11,3% до 8,6%. Ціни падали завдяки наповнення ринку продукцією свого урожаю. Однак восени, з наближенням опалювального сезону, ситуація традиційно змінюється, а отже ціни будуть зростати.

За прогнозами експертів, у вересні на валютному ринку стануться вагомі зміни, пов’язані з переходом НБУ до плаваючого курсу, що може вплинути на ціни на продукти харчування. Про це пише Фокус у новій статті "Дороге м’ясо, недешевий сир: як зміняться ціни на головні продукти восени".

На даний час в Україні склалася відносно стабільна ситуація з основними категоріями харчових продуктів.

"Скоріше за все, цього місяця будуть лише деякі традиційні сезонні коливання цін на овочі та фрукти, в той час як ціни на хлібобулочні вироби та м’ясо залишатимуться на поточному рівні. Помітним фактором для цін на деякі імпортні товари може стати зміна курсу гривні на готівковому ринку. Досить багато в інформаційному просторі було ідей, що певний спекулятивний скачок готівкового курсу долара може відбутися саме на початку осені", — сказав директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

Ріст тарифів на електроенергію може спровокувати подорожчання товарів від 5% Фото: Logan Kirschner: Pexels

Поки що невідомо, коли саме регулятор "відпустить" курс, але курсовий коридор буде на рівні 37-40 грн/дол. та 39-43 грн/євро, прогнозує начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

Разом з тим, можна очікувати росту тарифу на електроенергію для бізнесу. "Єдиним фактором серед комунальних послуг, який буде впливати на вартість продуктового кошика в Україні, — це вартість електроенергії. Бо більшість інших послуг, по-перше, не будуть зростати, по-друге, мало впливають. Те, що електроенергія зростатиме, як на мене, доконаний факт. Тому нам потрібно очікувати не тільки зростання вартості електроенергії, а й продуктового кошика", — сказав експерт з питань ЖКГ Олег Попенко.

Ціни на пальне стабільно ростуть з липня, коли уряд повернув довоєнні податки. Однак їх стримує низька купівельна спроможність українців, вважають фахівці

За його словами, деякі групи товарів можуть додати в ціні 5%, інші — більше.

Крім того, на вартість товарів та послуг впливають ціни на пальне. З початку липня, після повернення довоєнних податків, продовжується висхідна цінова динаміка на АЗС. Станом 11 вересня А 95 коштує 53,27 грн/л (+1,4 грн відносно 11.08.2023), дизпаливо — 52,87 грн/л (+1,6 грн), автогаз — 24,58 грн/л (+1 грн).

"Поки що немає факторів, які б однозначно говорили про подорожчання, — каже голова Бюро комплексного аналізу та прогнозів Сергій Дяченко. — Коливання на ринку нафтопродуктів не видно, курс більш-менш [стабільний]. А коливання цін на світових ринках не одразу доходять до нас — ми на периферії. Не думаю, що у вересні слід очікувати великих коливань".

За словами фахівця, на світових ринках можливі спекулятивні коливання цін на пальне, але вони, як правило, не закріплюються. Нині куди більший вплив на цифри на табло на українських АЗС мають доходи населення. Хоча має значення і маржа трейдерів, з якою вони погоджуються продавати пальне вітчизняним мережам АЗС.

Вплив коливаннь цін на світових ринках нафтопродуктів в Україні не відчувається, бо ці зміни короткочасні Фото: pro-consulting.ua

"Собівартість покривається, а жадібність постачальників обмежена купівельною спроможністю українця", — вважає Дяченко.

Нагадаємо, нині на ринку пального діють два фактори, які можуть вплинути на зростання цін. Це попит для виконання осінніх польових робіт в агросекторі, а також рівень цін на світових ринках нафти. На думку експерта з енергетики Володимира Омельченка, ціни на АЗС зростуть не більше, ніж на 1,5-2 грн (за літр).

Також Фокус писав, що в Україні через різке погіршення якості зерна нового врожаю, рясні опади й низький обсяг врожаю пшениці 3-го і 2-го класів восени може подорожчати хліб. Так, ціна на буханець хліба може зрости в середньому на 50 копійок.