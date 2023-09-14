Які міста України в зоні найбільшого ризику залишитися взимку без тепла та електрики — думка експерта

На думку директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, найбільша загроза нависла над двома областями України, і це не прифронтові регіони.

Найбільший ризик залишитися без опалення і світла взимку у двох великих міст. Це столиця України Київ і південний обласний центр Одеса. Своїми висновками про загрози в майбутньому опалювальному сезоні поділився директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Про це повідомляє "УНІАН".

На думку Харченка, ці два міста в принципі потребують великої кількості енергії і відчувають гострий дефіцит генераційних потужностей.

"У Києві є генерація, але вона покриває в кращому разі не більше тридцяти відсотків споживання. В Одесі взагалі немає нічого", — пояснив експерт.

Крім Києва та Одеси напружена ситуація з електропостачанням з великою ймовірністю буде в таких містах:

Кременчук;

Житомир;

Кропивницький;

Запоріжжя.

Також у зоні постійного підвищеного ризику будуть усі прифронтові населені пункти.

Оцінюючи стан енергосистеми країни, експерт вважає, що якщо зимові температури опустяться нижче мінус 10 градусів, це буде критичним навантаженням для енергетики навіть без обстрілів.

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев дотримується іншої позиції і впевнений, що українці переживуть цю зиму легше, ніж попередню. Свої висновки Рябцев ґрунтує на тому, що в минулому опалювальному сезоні люди отримали цінний досвід подолання енергетичних проблем. Обстріли та блекаути вже не стануть несподіванкою для споживачів. Крім того, багато хто заздалегідь готується до відключень і купує альтернативні джерела тепла і світла.

"Абсолютна більшість споживачів розуміє, що на них чекає, і як на це реагувати", — вважає Рябцев.

Нагадаємо, що 430 міст і сіл України залишилися без світла після обстрілів РФ, повідомили в Укренерго.

Також у Міненерго відповіли, за яких умов почнуться відключення з 1 жовтня.

Раніше Фокус писав, що в Україні розробили графіки блекаутів, тому що дефіцит електроенергії імпортом не вийде.