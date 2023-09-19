Як будемо зимувати: чи буде в оселях українців опалення та що із запасами газу зараз

Ще на початку 2023 року голова НАК "Нафтогаз України" озвучив амбітну мету: пройти опалювальний сезон 2023/2024 без імпортного газу. Фокус розбирався, наскільки наша країна готова до нового опалювального сезону і чи обійдемося ми без допомоги західних партнерів.

Минулої зими Росія навмисне знизила постачання газу до Європи, щоб спровокувати подорожчання "блакитного палива" і створити тиск на європейські країни, щоб послабити їхню підтримку України в повномасштабній війні з РФ. Однак у 2023 році ситуація з газом для України буде кращою, оскільки Україна може використовувати більше газу власного видобутку. Тим часом, підготовка до нового опалювального сезону 2023/2024, який обіцяє бути таким же складним, як і попередній, триває. А в уряді запевняють, що жодних проблем восени і взимку для споживачів газу і тепла не передбачається. Про це пише Фокус у своїй новій статті"Щоб взимку — тепло. Скільки газу в українських сховищах і чи вистачить до весни".

Газу мало, але буде більше: як Україна готується до холодів

Так, за словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, з урахуванням митного складу і шортхолу, у підземних сховищах країни є 14,2 мільярда кубометрів газу.

"Тобто, реально ми маємо не 14,2 млрд куб, а 12,2 мільярда, тому що 2 мільярди — це митний склад і шортхол. Тому це треба враховувати", — каже він.

Експерт зазначає, що зараз Європейський Союз користується українськими потужностями підземних сховищ, щоб закачувати газ для себе і після похолодання відправляти європейським споживачам.

Власних запасів газу в України поки що менше від запланованого. Але експерти не сумніваються, що газової кризи боятися не варто.

"Мені здається, що більш-менш ми проскочимо цей сезон, якщо не буде аномальних холодів", — сказав енергоексперт, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

У тому, що українці взимку не залишаться без тепла впевнені й інші опитані Фокусом експерти. Наприклад, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко впевнений, що споживачів повністю забезпечать газом.

"Я розумію, що є достатня кількість газу в цілому, і газ продовжує закачуватися, і я думаю, що Україна буде достатньо забезпечена газом", — підкреслив він.

Зазначимо, що минулого року сезон відбору газу в Україні стартував 7 листопада. Це найпізніший офіційно зафіксований початок відбору газу за останнє десятиліття. Під час минулого опалювального сезону наша країна витратила 5,572 млрд кубометрів газу.

Також Фокус повідомляли, що частина Донецької області залишиться без опалення взимку. Забезпечити вісім міст регіону центральним опаленням неможливо через перебиті газопроводи, але влада обіцяє забезпечити людей грубками і дровами.