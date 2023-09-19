Компенсація на ремонт пошкодженого житла: українцям збільшать суму виплат

З вересня 2023 року сума максимальної грошової підтримки на ремонт у багатоповерхівках для деяких українців зросла до 350 тисяч гривень, а для власників приватних будинків — до 500 тисяч гривень.

Український уряд вирішив збільшити для Харкова максимальну суму державної допомоги, яку виділяють на ремонт пошкодженого житла в рамках програми "єВідновлення". Про це повідомили 18 вересня в Департаменті житлово-комунального господарства Харківської міськради.

Так, у вересні сума максимальної грошової підтримки на проведення ремонтних робіт у багатоповерхівках зросла до 350 тисяч гривень, а для власників приватних будинків — до 500 тисяч.

Залежно від розрахованої в чек-листі суми компенсації ремонтні роботи, які знадобиться провести для того, щоб відновити пошкоджену нерухомість, діляться:

на ремонт категорії "А" — розрахована сума компенсації не перевищує 200 тисяч гривень.

Ремонт категорії "Б" — розрахована сума компенсації становить:

від 200 тисяч гривень до 350 тисяч гривень — для квартир (житлових приміщень) у багатоквартирному будинку (якщо місця загального користування не пошкоджені);

від 200 тисяч гривень до 500 тисяч гривень — для одноквартирних будинків, зокрема, відокремлених житлових будинків садибного типу, зблокованих будинків з окремими квартирами, що мають власний вхід з вулиці, котеджів та одноквартирних будинків підвищеної комфортності, будинків садибного типу, дачних і садових.

Як отримати допомогу

Для цього українцям потрібно:

подати повідомлення про пошкоджене майно в застосунку "Дія";

відкрити рахунок "єВідновлення" в банку (це можна зробити як через застосунок банку-партнера, так і відвідавши його відділення);

подати електронну заяву на виплату через "Дію" або в паперовому вигляді — через Центр надання адміністративних послуг або в органи соцзахисту населення;

дочекатися дзвінка спецкомісії, сформованої з представників органу місцевого самоврядування;

дозволити огляд майна для встановлення суми компенсації;

надати пакет документів, що підтверджує право власності на житло;

отримати гроші на картку "єВідновлення".

Гроші можна буде витратити на купівлю будматеріалів і виконання ремонту. На їх освоєння дається рік.

Нагадаємо, що на компенсацію в рамках "єВідновлення" можуть розраховувати всі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Але в пріоритеті — учасники бойових дій, люди з інвалідністю, ветерани, члени сімей загиблих військових та інші.

Також нагадаємо, що в Міністерстві інфраструктури 1 серпня повідомили про виділення коштів на дрібний ремонт приміщень, пошкоджених унаслідок війни. Поки що йдеться про виділення 400 млн грн — це шоста частина від потреби, свідчать дані, опубліковані міністром Олександром Кубраковим.