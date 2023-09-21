Швидкі кредити до зарплати: як зміниться робота МФО і чому стане складно отримати позику

Український парламент підтримав законопроєкт, завдяки якому макрофінансові організації у 2країні працюватимуть за абсолютно новими правилами.

В Україні збираються істотно знизити ставки за мікрокредитами, які зараз можуть досягати рівня в півтори тисячі відсотків річних. Відповідний законопроєкт №9422, який ініціював Нацбанк, пройшов перше читання у Верховній Раді 21 вересня 2023 року.

Які нові норми щодо мікрокредитів можуть з'явитися в Україні

У законопроєкті, наприклад, пропонується:

запровадити показник "денна процентна ставка за споживчим кредитом", визначити порядок її розрахунку та встановити максимальний розмір на рівні 1% на день від загального розміру кредиту;

встановити вимоги, що в договорі про споживчий кредит має обов'язково бути інформація про денну процентну ставку;

заборонити кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, які не були зазначені в договорі про споживчий кредит та/або вони не враховувалися в розрахунку денної процентної ставки, зазначеної в договорі про споживчий кредит;

надати Національному банку повноваження запроваджувати додаткові вимоги для оцінки кредитоспроможності позичальника, а також встановлювати додаткові вимоги для розрахунку денної процентної ставки;

кредитодавець не зможе в односторонньому порядку продовжувати порядок строку використання кредиту;

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, законопроєкт №9422 у парламенті ухвалили за основу. "За" проголосували 243 народні депутати.

Як зміниться робота компаній, що видають швидкі кредити українцям

Якщо законопроєкт таки ухвалять, тоді українцям доведеться більш свідомо оформляти нові кредити. Про це йдеться в статті Фокуса"Прощавай, швидкий кредит. Як парламент має намір заспокоїти тих, хто пропонує позики під 1000% річних". Крім того, отримати кредит тепер буде не так просто.

"Оскільки обмеження процентної ставки призведе до автоматичного перегляду компаніями своїх скорингових моделей, то отримати кредит для клієнта стане важче. Конкуренція між компаніями за надійного клієнта зросте", — розповіла президент Всеукраїнської асоціації фінансових компаній (ВАФК) Алла Сав'юк.

Тобто часта проблема, через яку виникали системні неплатежі за кредитом, регулярні прострочення і велика заборгованість будуть серйозною підставою для компаній відмовити клієнту в кредитуванні.

Також нагадаємо, що Верховна Рада в червні цього року ухвалила законопроєкт № 9051, і запровадила обов'язкову реструктуризацію зобов'язань споживачів за кредитами, які не забезпечені заставою.