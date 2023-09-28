З працевлаштуванням складно: скільки українців залишаються без роботи через війну

В Україні продовжує знижуватися кількість людей, у яких немає роботи, а серед переселенців дедалі більше тих, хто знаходить собі нового роботодавця після вимушеного переїзду.

Українська економіка поступово набирає обертів, позбувшись шоку війни у 2022 році. Ринок праці теж оживає, поліпшується ситуація з безробіттям. Так, наприклад, у вересні 2023 року 44% тих, хто працював до війни, залишилися на колишніх місцях, 14% — працюють частково і віддалено, а 15% — працевлаштувалися на новому місці. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи"Рейтинг".

При цьому майже чверть опитаних громадян (25%) залишаються без роботи досі. Водночас продовжує знижуватися кількість людей, які не мають роботи (у червні 2023 року без роботи були 30% людей).

Що було з роботою в Україні до війни і зараз Фото: опитування рейтинга

Серед переселенців зростає кількість тих, хто влаштувався на роботу і закріпився на новому місці та тих, хто працює у звичному для себе режимі. Водночас частка непрацюючих серед ВПО порівняно з початком 2023 року знизилася з 50% до 40 відсотків.

В Україні знижується кількість людей, у яких немає роботи Фото: опитування рейтинга

"Відносно краща ситуація з роботою у мешканців Центру та Заходу, чоловіків, молоді та середнього віку, більш забезпечених", — кажуть аналітики.

Зазначається, що опитування провели в період з 5 по 7 вересня. Учасниками опитування стали одна тисяча респондентів у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування не працював мобільний зв'язок від українських операторів.

Що відбувається з безробіттям в Україні: дані НБУ

За підсумками останнього місяця літа 2023 року рівень офіційного безробіття, за даними Нацбанку, встановив черговий історичний мінімум. Так, кількість зареєстрованих безробітних знизилася до 108,7 тисячі, серед яких 78,8 тисячі — жінки. При цьому ще у 2022 році рік тому безробітних було 278,6 тисячі.

А під час повномасштабної війни найвищий рівень безробіття було зафіксовано в червні минулого року — 316,4 тисячі осіб.

Зазначимо, що Уповноважений з прав людини Павло Лубінець 18 вересня повідомив, що в Україні досі зберігається розрив в оплаті праці між чоловіками та жінками. Так, у 2023 році його показник становить 18,6%. На його думку, така нерівність виникла через систематичну дискримінацію та недооцінку праці жінок.

Примітно й те, що ще на початку вересня 2023 року в Міністерстві економіки повідомляли, що 2015 року різниця в зарплатах між чоловіками та жінками становила 26%.

Нагадаємо, 11 вересня Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), провела опитування і з'ясувала, що у 2024 році переважна більшість українських роботодавців (87%) збирається підвищити зарплату своїм співробітникам.