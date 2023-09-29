Комуналка в Україні: чи зміняться в жовтні тарифи на воду, газ і світло

Тарифи на певні послуги можуть відрізнятися в різних регіонах України. Фокус розповідає, як зміняться платіжки українців з 1 жовтня 2023 року.

Що ближче опалювальний сезон, то українці дедалі більше переймаються оплатою комунальних послуг, оскільки можливе здорожчання сильно "вдарить" по фінансових можливостях громадян. Тому Фокус пояснює, якими будуть тарифи на газ, тепло, водопостачання та електроенергію в жовтні 2023 року.

Якими будуть ціни на водопостачання та водовідведення з 1 жовтня

у жовтні 2023 року українці платитимуть за воду за встановленими 1 січня 2022 року тарифами Фото: unsplash.com

Після липневого рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо подорожчання водопостачання та водовідведення, а потім скасування цієї постанови, оскільки її не погодили з владою, нового подорожчання не буде. Тож у жовтні 2023 року українці платитимуть за послуги за встановленими 1 січня 2022 року тарифами.

При цьому ціни на воду відрізняються в різних регіонах країни. Найвищі тарифи, за даними Мінфіну, — у Запоріжжі, де люди за водопостачання платять 25 гривень за кубометр, а за водовідведення — 40,51 гривню за кубометр. Загальна вартість становить 65,55 гривні за куб.

Майже 30 гривень за кубічний метр води платять мешканці:

Харківської;

Вінницькій;

Львівської;

Хмельницької та ще деяких областей.

Тарифи на газ і тепло

У передостанній місяць осені ціни на природний газ для побутових споживачів залишаться на колишньому рівні. Так, компанія "Нафтогаз України", яка постачає газ 98% побутовим споживачам, продає "блакитне паливо" по 7,96 гривень за 1 кубічний метр. За словами глави компанії Олексія Чернишова, тариф не збираються змінювати до закінчення опалювального сезону 2023/2024.

"Взимку українці можуть бути впевнені в тому, що їхні платіжки не зростатимуть", — сказав він.

Водночас міністр соцполітики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону 26 вересня заявила, що Україна не проти лібералізації цін на комунальні послуги відповідно до рекомендацій, які направили США. Вона пояснила, що суть реформи — дати можливість підвищувати тарифи на газ та електроенергію і паралельно балансувати зростання цін субсидіями для тих громадян, чий розмір платіжки перевищує 15% від їхнього заробітку.

Що стосується тарифів на тепло, то прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 12 вересня підтвердив, що під час наступного опалювального сезону для українців нічого не зміниться.

"Тарифи на тепло для людей у новому опалювальному сезоні залишаться без змін", — наголосив він.

Вартість газу для виробників тепла, що забезпечують населення, а також для бюджетних установ залишається на рівні 7 420 гривень і 16 390 гривень за 1 тисячу кубометрів (з ПДВ).

Тарифи на вивезення сміття

Що буде з цінами на вивезення сміття в Україні в жовтні Фото: Unsplash

Це питання контролюють органи місцевого самоврядування, тому в деяких містах і громадах тарифи можуть відрізнятися. Ціни можуть змінюватися через подорожчання палива.

Так, наприклад, у Миколаєві відразу два комунальних підприємства підвищили вартість послуги з вивезення твердих побутових відходів на 13-20 гривень.

Скільки платитимемо за електроенергію в жовтні

З 1 червня 2023 року до 31 грудня, як випливає з постанови Кабміну, для українців діє фіксований тариф на електроенергію в розмірі 2,64 грн/кВт∙год. Він застосовується для всіх категорій споживачів. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, до кінця року українцям не варто чекати нового підвищення тарифів на світло.

"Це питання навіть не обговорюється", — запевнив він 21 вересня 2023 року.

Нагадаємо, у Нацбанку прогнозують, що тарифи на комунальні послуги почнуть поступово дорожчати з 2025 року. Також Фокус розповідав, які міста України ризикують залишитися взимку без тепла та електрики. Як вважає директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, найбільша загроза нависла над двома областями України.