Вже з 1 жовтня: українці отримуватимуть підвищені виплати від гуманітарних фондів
Гуманітарні організації в Україні переглянули розмір щомісячних виплат багатоцільової грошової допомоги постраждалим від війни українцям, які належать до найбільш уразливих категорій.
Гуманітарні організації, які фінансово підтримують українців, які опинилися в складному становищі через війну, збільшать розмір виплат з 1 жовтня 2023 року. Як повідомили в благодійній організації ADRA Ukraine, виплати збільшаться з 2,2 тисяч гривень на одну людину до 3,6 тисяч гривень.
Зазначається, що умови надання допомоги переглянули на тлі зростання цін і загальної вартості життя в Україні.
"Зростання цін на товари першої необхідності та загальної вартості життя через зруйновану війною економіку спонукало гуманітарні організації переглянути розмір щомісячної допомоги. Це зроблено для того, щоб ті, хто отримує допомогу, й надалі мали ресурси для задоволення своїх нагальних потреб", — пояснили в ADRA Ukraine.
При цьому не всі організації виплачуватимуть нову суму саме з 1 числа.
"Однак перегляд розміру грошової допомоги було погоджено з усіма, фонди пообіцяли зробити все можливе, щоб застосувати його якомога швидше", — підкреслили в організації.
Крім того, гуманітарні організації регулярно переглядатимуть цю суму, враховуючи розвиток ситуації через війну в Україні.
Нагадаємо, нещодавно заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак розповіла, що українці зможуть користуватися ще одним видом допомоги. Йдеться про людей, які повертаються з-за кордону, але внаслідок війни втратили житло: воно або зруйноване, або перебуває в окупації, або в зоні бойових дій. Планується, що такі люди отримуватимуть допомогу на проживання, як особи зі статусом ВПО.
Також Фокус розповідали, що в Сумах місцевим жителям виплачують по 6 660 тисяч гривень. За інформацією міської ради, гроші виплатять громадянам, житло яких пошкоджено внаслідок російських обстрілів.
Ще Фокус писав, що в Києві виплатять одноразову допомогу, розмір якої коливається від 900 до 1,5 тисячі гривень. Гроші отримають кияни, які:
- є членами сімей військовослужбовців, які захищали територіальну цілісність України та брали участь в АТО/ООС, загиблих або зниклих безвісти;
- отримали інвалідність I, II і III групи внаслідок війни;
- брали участь у Революції гідності.