В очікуванні блекаутів: Україна зберігає запаси трансформаторів у Румунії та Польщі — The Economist

Міністр енергетики Герман Галущенко розповів журналістам, що через втрату потужностей і брак обладнання Україна набагато вразливіша для російських атак. Галущенко вважає, що процес закупівель можна прискорити, якщо союзники введуть "воєнний стан" для вирішення цього питання.

Щоб протистояти зимовим російським атакам на енергетичну інфраструктуру, Україна частково виготовить самостійно і замовить додатково за кордоном 100 потужних високовольтних трансформаторів, щоб оперативно відновлювати електропостачання. Більша частина нових трансформаторів зберігатиметься на території сусідніх країн — Румунії та Польщі — і ввозитиметься в Україну в міру необхідності. Про це повідомляє видання The Economist.

На думку видання, українські енергетики виконали величезну роботу. Отримавши досвід ліквідації наслідків масованих атак на енергетичну інфраструктуру минулої зими, вони розробили унікальні схеми розподілу електроенергії та переміщення резервного обладнання по всій країні.

Високовольтний трансформатор, пошкоджений унаслідок російської атаки

Минулої зими справлятися з наслідками допомогла велика кількість старих трансформаторів радянських часів, які після нещодавньої модернізації не встигли утилізувати, тож їх знову підключали до мережі, замінюючи знищене російськими ракетами обладнання.

Незважаючи на всі вжиті заходи, у період із 10 жовтня до кінця 2022 року в середньостатистичному українському домогосподарстві не було електрики загалом п'ять тижнів.

Глава Міненергетики України Герман Галущенко сказав, що Україна тепер має великий досвід ліквідації наслідків обстрілів. Однак, він очікує, що Росія теж врахує свої прорахунки. На думку Галущенка, пріоритетом у підготовці енергосистеми до відновлення російських атак має стати посилення системи ППО по всій країні.

Скільки енергетичних потужностей втратила Україна

Збиток, заподіяний минулої зими російськими атаками на енергосистему України, був величезний. Згідно зі звітом Програми розвитку ООН, до квітня 2023 року енергетичні потужності України знизилися на 51% порівняно з довоєнним рівнем. Найбільша втрата потужності пов'язана з російською окупацією Запорізької АЕС, яка виробляла 44% атомної енергії в Україні.

Герман Галущенко також розповів журналістам, що цієї зими Україна набагато вразливіша, бо в неї не залишилося надлишкових потужностей і недостатньо запасного обладнання. Незважаючи на виділену союзниками фінансову допомогу, процеси закупівель обладнання йдуть дуже повільно. Геращенко вважає, що в цьому питанні союзникам потрібно запровадити "воєнний стан", щоб прискорити процес. Трохи обнадіює той факт, що Україну під'єднали до європейської енергосистеми, що дасть змогу в разі потреби імпортувати електрику.

Проблема персоналу

Дмитро Сахарук, виконавчий директор приватної компанії ДТЕК, на частку якої до війни припадало близько 25% усієї виробленої в Україні електроенергії, каже, що з довоєнного штату компанії чисельністю 60 тисяч співробітників, близько 5 тисяч зараз перебувають на фронті. Втрата персоналу змусила скасувати довоєнні обмеження для жінок і дозволити їм працювати у вугільних шахтах під землею. На сьогодні вже 250 співробітниць компанії перевелися на підземну роботу через брак працівників і вищу оплату праці.

Нагадаємо, Росія "почала новий сезон" атак по енергетичній структурі України. Експерт назвав мету масованих ударів Shahed.

Раніше Фокус писав, які міста України ризикують залишитися взимку без тепла та електрики. На думку директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, найбільша загроза нависла над двома областями України, і це не прифронтові регіони.