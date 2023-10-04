Зміцнить енергомережу: в Україні запрацює подарована США міні-електростанція

Американську міні-електростанцію підключать до української енергосистеми 10-12 жовтня. Очікується, що нове обладнання допоможе українським енергетикам локалізувати виробництво електроенергії в цілому регіоні.

В Україні вже тестують газотурбінну мобільну електростанцію, яку нашій країні подарували США. Як повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом", випробування почалися 4 жовтня 2023 року, на одному з об'єктів критичної інфраструктури, де її встановили.

Електростанцію зібрала компанія General Electric, техніка прибула в нашу країну ще в лютому. Запускають її тільки зараз через брак необхідних компонентів. Енергетики їх отримали порівняно недавно.

"Незважаючи на затримки в надходженні комплектуючих, це завдання буде виконано, установка вже працює в тестовому режимі і буде підключена до мережі 10-12 жовтня 2023 року", — розповів президент "Енергоатому" Петро Котін.

Мобільна електростанція має потужність у 28 МВт. Зазначається, що ця установка допоможе локалізувати енерговиробництво в регіоні, що зміцнить українську енергомережу.

Як працюють мініелектростанції

На початку 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповідав, що виробляти електрику на газотурбінних мініелектростанціях дорого, але в них є одна важлива перевага: швидкий запуск у роботу. Так, такі мобільні електростанції розганяються протягом трьох хвилин, тоді як атомному блоку для цього знадобиться щонайменше три доби.

Потужність газотурбінних електростанцій, як пояснив глава уряду, в середньому 50 МВт. Але якщо їх правильно використовувати, то можна отримати тисячу МВт — це атомний блок. Такі електростанції, як правило, не потребують особливого втручання людини та обслуговування.

Як українців захистять від нових блекаутів

2 серпня 2023 року Денис Шмигаль виділив такі кроки уряду для захисту населення від блекаутів:

спрощення процедури встановлення мобільних газотурбінних установок і супутнього обладнання;

ліквідація бюрократичних перепон при проведенні ліній електропередач і встановленні підстанцій;

відновлення заходів у системі енергетики, зокрема — ремонт у сфері генерації, розподільчих мереж, теплостанцій, ТЕЦ, а також котелень.

Як пояснив він, максимально захиститися від блекаутів в Україні хочуть, змінивши принципи електрогенерації. За його словами, йдеться про максимальну децентралізацію та мобільність.

"Російські терористи атакуватимуть насамперед статичні великі електростанції, а пересувні невеликі об'єкти буде складніше вразити", — зазначив він.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики пропонують не відключати електроенергію вразливим категоріям українців. Світло точно буде у тих, хто отримує житлові субсидії, обіцяють у відомстві. А 26 вересня в "Укренерго" розповіли, якою буде зима і чи чекати українцям постійних відключень електроенергії.