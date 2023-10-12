США хочуть мотивувати Захід спрямувати заморожені $300 млрд РФ на допомогу Україні, — WP

За словами журналістів, у Білому домі дедалі більше схиляються до того, що російські заморожені активи потрібно передати Україні. Нехай і для відновлення після війни.

У США активізували зусилля, щоб мотивувати союзників використати заморожені 300 млрд доларів Росії для допомоги Україні. Про це пише видання Washington Post з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що зусилля активізувалися на тлі того, коли уряди США і Європи стикаються з новими внутрішньополітичними перешкодами на шляху своїх планів спрямувати гроші на допомогу Україні.

Видання пише, що у Штатах вважають, що російські банківські резерви не можуть замінити нову надзвичайну військову та економічну допомогу Україні. Однак ці гроші будуть потрібні для відновлення країни вже після війни.

За словами журналістів, навіть найоптимістичніші прогнози припускають, що російські гроші можуть потрапити до рук Києва за кілька місяців, якщо не за рік. Крім того, у Штатах зберігається лише невеликий відсоток від загальної суми — 5 млрд доларів.

Однак, як повідомляється, у Білому домі дедалі більше схиляються до того, що російські заморожені активи потрібно передати Україні. Нехай і для відновлення після війни.

У матеріалі йдеться про те, що у вересні 2023 року професор прав Гарвардського університету Лоуренс Трайб, який консультував президента США Джо Байдена, опублікував 124-сторінковий звіт, у якому аргументується законність конфіскації російських коштів. Позиція Трайба перегукується із закликами Ларрі Саммерса, іншого професора Гарварду, який також неофіційно консультував Байдена впродовж усього шляху.

За словами журналістів, Саммерс приєднався до колишнього президента Світового банку Роберта Зелліка і колишнього радника Держдепартаменту США Філіпа Зелікова на підтримку економічного обґрунтування перенаправлення активів.

Нагадаємо також, що дискусії щодо передання Україні прибутку, отриманого від мільярдів євро російських активів, що залишилися на світових фінансових ринках, тривають у Євросоюзі з кінця травня цього року.