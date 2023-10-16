Польська модель оподаткування: які податки платять та чи призведе до масових перевірок бізнесу

Щоб унеможливити використання спрощеної системи середнім бізнесом для мінімізації податкових платежів, в Україні можуть запровадити польску модель оподаткування ФОПів. Основна її відмінність від нашої спрощенки — різні ставки податків для різних видів бізнесу. Незважаючи на хороші наміри, таке нововведення може збільшити кількість перевірок українських підприємців, застерігають опитані Фокусом експерти.

Так само, як і в Україні, у Польщі крім загальної системи оподаткування, існують ще дві системи оподаткування – лінійна та спрощена система. Остання користується особливою популярністю. Про це пише Фокус у новій статті "Бізнес без єдиного податку? Як і чому в Україні хочуть запровадити польську модель оподаткування".

Спрощена система в Польщі передбачає широкий діапазон ставок — від 2 до 20%, застосування яких залежить від економічного виду діяльності підприємця.

"Наприклад, ставка для підприємців, які продають товари, вироблені непромисловим способом із власної сировини тваринного чи рослинного походження (по суті — фермери), становитиме всього 2%, громадське харчування (без алкоголю) — 3%, а от дохід підприємця у галузі програмного забезпечення підлягатиме ставці 17%, інші послуги — 20%", — пояснив Фокусу Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічної стратегії.

У Польщі вищі ставки податків у підприємців, які надають послуги Фото: fauxels: Pexels

Які ставки податку для спрощенців у Польщі

2% – для продажу виробленої підприємцем сільськогосподарської продукції;

3% – для послуг громадського харчування (без реалізації алкоголю), продажу продуктів харчування;

5,5% – для будівельних робіт, вантажних перевезень;

8,5% – для громадського харчування, торгівлі алкоголем;

17% – для одноособової діяльності (без найманих працівників) нотаріусів, адвокатів, незалежних консультантів;

20% — для інших послуг.

"При цьому річний ліміт для такої системи — приблизно 17 млн грн — вдвічі більше, ніж для третьої групи спрощенки в Україні й втричі більше, ніж у другої", — додав Гайдай.

За його словами, диференційовані за видами діяльності ставки "дозволяють врахувати різну маржинальність, різну частку накладних витрат, ризикованість діяльності та стимулювати певні напрямки". Однак деякі експерти у коментарях Фокусу наголосили на ризиках запровадження аналогічного в Україні.

Більше витрат і перевірок: які ризики несе запровадження польської моделі в Україні

Польська модель оподаткування ФОПів передбачає бухгалтерський облік, що незвично на наших теренах.

Польська спрощена система передбачає бухоблік, а в Україні діє касовий метод підрахунку доходів Фото: pexels.com

"Основний принцип польської податкової системи у тому, що це облік доходів і витрат по документах. Усі перелічені ставки – це не ставки єдиного податку, як наші, це знижена ставка польського ПДВ. Описуючи польську модель, експерти звалюють до купи і ПДВ, і ПДФО. Ставка 17% ставка – це ставка податку з доходів громадян, але якщо така особа надає послуги, то додатково сплатить ПДВ залежно від виду діяльності. На відміну від польської, українська спрощена системи передбачає касовий метод підрахунку доходів: прийшли гроші на рахунок чи в касу – є дохід, не прийшли – немає доходу", — прокоментувала Фокусу експертка з питань податків Олександра Томашевська.

Система оподаткування ФОПів у Польщі складніша. Її запровадження призведе до збільшення витрат бізнесу. Крім того, почастішають перевірки

Таким чином, польська система оподаткування ускладнить життя нашому малому бізнесу. "Така система більш складна для самих ФОПів. Наприклад, ФОП надає послуги за різними категоріями, які оподатковуються за різними ставками. Підприємцю не лише потрібно буде витрачати більше ресурсу на ведення обліку, можуть також виникнути передумови для махінацій задля оптимізації оподаткування. Також потенційно збільшаться суперечки з податковою щодо визначення ставок", — сказала Фокусу виконавчий директор Спілки Українських підприємців (СУП) Катерина Глазкова.

"Якщо в Україні для різних видів діяльності будуть різні ставки, це означатиме потребу перевіряти, якою саме діяльністю займається ФОП. Привід для перевірок та ігор: вдавати, що ти займаєшся менш оподаткованою діяльністю, а насправді займатися більш оподаткованою. Завжди буде поле для того, щоб десь до чогось причепитися, бо є багато видів діяльності на межі", — пояснив Фокусу старший економіст CASE-Ukraine Володимир Дубровський.

Українським підприємцям буде складно призвичаїтись до польської системи, адже за 20 років у нас сформувався інший світогляд Фото: pexels.com

Якщо Україна обере польську модель, українська "спрощенка" зникне як така, наголосила Томашевська. "На всі операції потрібні будуть документи, фактури, накладні і т.п. Не думаю, що це зараз взагалі реально запровадити в Україні, оскільки за 20 років існування спрощеної системи у нас сформувався інший світогляд", — резюмувала експертка.

Нагадаємо, у 2024-му через підвищення мінімалки та прожиткового мінімуму, збільшиться оподаткування ФОПів. Так, І група платитиме 302,80 грн на місяць, ІІ група – 1 420 грн на місяць з 1 січня 2024 року.

Також Фокус писав, що Мін'юст і Міністерство фінансів відтермінували запровадження притягнення до відповідальності за недостовірні дані про кінцевих вигодонабувачів бізнесу. Штрафи мали з'явитися в жовтні 2023 року, але рішення відтермінували до 1 грудня.