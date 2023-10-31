Соцдопомогу для людей з інвалідністю хочуть надавати по-новому: що зміниться
Міністр соціальної політики Оксана Жолнович пояснила, як держава має допомагати людям з інвалідністю, щоб вони не залишалися сам на сам зі своїми проблемами.
В Україні планують допомогти людям з інвалідністю стати економічно самостійними. В уряді вважають, що це набагато ефективніше, ніж платити чи виплачувати людям соціальну допомогу, але залишати людей наодинці з життєвими проблемами. Про це сказала в ефірі YouTube-каналу "Укрінформ" глава Міністерства соціальної політики України Оксана Жолнович.
Вона пояснила, що через війну з Росією в Україні збільшуватиметься кількість людей з інвалідністю. При чому кількість таких людей зростатиме швидше, ніж зазвичай. За словами Жолнович, держава хоче допомогти цим людям залишатися такими ж, як до війни.
"Наприклад, якщо людина пройшла якісну реабілітацію, ми забезпечили її протезом, перенавчанням, допомогли облаштувати, з урахуванням її особливих потреб, житло і робоче місце, і, якщо вона хоче працювати, надали їй роботу, яка приносить 10 тисяч чи 20 тисяч гривень, чи є сенс виплачувати їй пенсію у 2 тисячі гривень та обмежувати трудові права?", — каже вона.
Оксана Жолнович вважає, що буде набагато ефективніше, якщо спрямувати ці гроші на допомогу людині в супроводі на робочому місці та облаштувати його, з урахуванням потреб людини з інвалідністю.
"Думаю, що замість мізерної виплати, людині буде краще отримувати якісні соціальні послуги, що забезпечить її економічною стабільністю. Це ж набагато ефективніше", — зазначила міністр соціальної політики України.
Реформа соціальної допомоги: що зміниться
У Кабміні хочуть переформатувати соціальну допомогу, запровадивши 2024 року новий вид виплат, який більше не буде прив'язаним до прожиткового мінімуму — розмір допомоги вираховуватимуть на основі базового доходу сім'ї. Як пояснювала нещодавно міністерка соцполітики Оксана Жолнович, прожитковий мінімум в Україні становить понад 6 тисяч гривень, хоча номінально він становить 2 589 гривень на місяць, і 2 684 для працездатних осіб (станом на 1 січня 2023-го). Чиновниця каже, що існує кілька обтяжливих чинників, які сьогодні не дають змоги реально збільшувати прожитковий мінімум.
Тому у відомстві планують переформатувати допомогу по бідності так, щоб вона не була прив'язана до прожиткового мінімуму, а нараховувалася відповідно до базового доходу сім'ї.
Також нагадаємо, що індексація пенсійних виплат наступного року відбудеться за новою бальною системою. Очікується, що виплати зростуть у тих пенсіонерів, які давно вийшли на заслужений відпочинок, але отримували менше, ніж ті, хто має той самий стаж, але вийшов на пенсію відносно недавно.
Ще Фокус розповідав, що в Україні може змінитися механізм, у рамках якого надається допомога вимушеним переселенцям.