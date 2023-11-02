Земля усе дорожчає: експерти пояснили, що зараз відбувається на ринку землі

За підрахунками аналітиків, майже 31 мільйон гектарів землі в Україні перебуває у приватних руках, тож подорожчання відповідає збільшенню капіталізації ринку сільгоспземель.

Середні ціни на землю в Україні за дев’ять місяців 2023 року зросли на понад 10% – до 38,5 тисяч гривень за гектар. Про це свідчать дані звіту про стан ринку земель, який опублікували аналітики з Київської школи економіки (KSE).

Так, зазначається, що понад 31 мільйон гектарів української землі перебуває у приватній власності, тому зростання ціни відповідає збільшенню капіталізації ринку сільгоспземель на 115,1 мільярда гривень. Це майже десята частина доходів загального фонду бюджету України цього року. При цьому, за підрахунками експертів, у вересні 2023 року середньозважена ціна одного гектара всіх сільгоспземель склала 38,45 тисячі гривень.

"Середньозважена ціна на землю з цільовим призначенням "для ведення товарного сільськогосподарського виробництва" була вищою за середню і склала 39 тис. грн/га. Це означає, що "товарні" землі цінуються ринком дещо більше, ніж інші види сільськогосподарських земель в Україні", – йдеться у документі.

За інформацією експертів KSE, найдорожчі земельні ділянки сільгосппризначення у наступних областях:

в Івано-Франківській;

Львівській;

Волинській;

Тернопільській;

Київській;

Полтавській.

Водночас найнижчими ціни на землю є на територіях, де відбуваються бойові дії, а також у фронтових областях.

У документі також вказано, що за підсумками третього кварталу 2023 року було здійснено 21,4 тисячі транзакцій купівлі-продажу ділянок сільськогосподарського призначення площею 43,5 тисячі гектарів, що незначно відрізняється від показників другого кварталу. Тоді кількість договорів на куплю продажу була ідентичною, а загалом було реалізовано 44 тисячі гектарів сільгоспугідь.

У четвертому кварталі на ринку землі може побільшати активності прогнозують у KSE. Причина: жнива остаточно завершаться, вивільняться додаткові ресурси для купівлі землі. Тому покупці, як очікується, активізуються та зросте попит на земельні ділянки, прогнозують у KSE.

Зауважимо, що з 1 січня 2024 року купувати сільськогосподарські ділянки зможуть юридичні особи. Також Фокус детально пояснював, як купити або орендувати ділянку землі під час війни в Україні.