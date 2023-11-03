Виплати для України: як зміниться підтримка союзників до 2025 року

Значна частина бюджетних потреб України і далі фінансуватиметься за рахунок міжнародної допомоги. Однак для того, щоб отримати кошти, нашій країні потрібно буде виконувати взяті на себе зобов'язання, впевнені в Національному банку.

Міжнародні партнери фінансово підтримують Україну від самого початку повномасштабної агресії РФ. Так, за підсумками 2023 року обсяг фінансової підтримки перевищить показник у 45 мільярдів доларів, з яких уже виплачено понад 35 мільярдів (24,3 мільярда — це кредити). Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за жовтень 2023 року.

Зазначається, що у 2024-2025 роках офіційне фінансування залишатиметься значним, хоча розмір допомоги, що виділяється, поступово знижуватиметься — до 38,5 і 25 мільярдів доларів відповідно.

"Для отримання таких обсягів допомоги критично важливим залишатиметься виконання Україною взятих на себе зобов'язань і активна співпраця з МВФ та іншими міжнародними партнерами", — сказано в огляді.

У НБУ також зазначають, що безпекові ризики з кожним роком поступово знижуватимуться, а економічне відновлення України прискорюватиметься. Тому увага міжнародної допомоги зміщуватиметься з підтримки макроекономічної стабільності в бік відновлення та реформування країни.

Грошей буде менше: чому скоротиться фінансова підтримка

В умовах дефіциту державних коштів Україна живе вже понад рік. Увесь цей час брак грошей нам компенсують західні партнери, хоча більша частина фінансування — це кредити, хоч вони й надаються на пільгових умовах. Однак розраховувати на подальшу масштабну фінансову підтримку не доводиться не тільки через уже згадані вище причини. Річ у тім, що західне співтовариство поступово втомлюється від війни. Про це Фокус уже писав у своїй статті: "Гроші для України. Чому фінансова підтримка країни може скоротитися і чим це небезпечно".

Так, як пояснив виконавчий директор CASE Ukraine Дмитро Боярчук, наступними роками фінансова допомога скоротиться ще й тому, що платники податків своїх країн хочуть, щоб сплачені ними гроші були спрямовані для розв'язання проблем саме в їхніх країнах. Голос народу почують і політики, оскільки вони дуже залежні від виборів.

"Тому вони повинні озиратися на думку виборців. Ситуація з корупційним іміджем України тільки ускладнює ситуацію. Крім того, Росія явно активно працює з цим наративом, прекрасно усвідомлюючи, як цей механізм працює. Тому рано чи пізно ця допомога суттєво зменшиться в обсягах", — вважає Дмитро Боярчук.

Зазначимо, що з 1 січня Київ стане учасником програми Ukrainian Facility від ЄС, яка передбачає фінансування в розмірі 50 мільярдів доларів на наступні чотири роки. Також нагадаємо, що Євросоюз 23 жовтня перерахував Україні 1,5 мільярда євро в рамках макрофінансової допомоги.