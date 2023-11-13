В Україні стартують планові відключення електроенергії: кого залишать без світла і чому

В одному з міст України жителям почнуть планово відключати електроенергію. У місцевій міськраді вже поспішили заспокоїти: відключення ніяк не пов'язані з війною.

З 13 листопада в Україні почнуть проводити планові відключення електроенергії (заплановані раніше і які відбуваються не через російські обстріли). Без світла, наприклад, будуть жителі міста Рівне. Про це повідомили в місцевій міськраді.

Зазначається, що причина планових відключень — виконання робіт з обслуговування електричних мереж. Усе для того, щоб підвищити надійність електропостачання в осінньо-зимовому періоді.

"Протягом цього тижня виконуватимуться роботи з обслуговування електричних мереж, спрямовані на підвищення надійності електропостачання та покращення якості обслуговування споживачів. Відключення світла стосуватимуться мешканців міста Рівне", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що 13 листопада впродовж дня знеструмленими будуть понад 20 будинків на трьох вулицях. Ознайомитися з адресами проведення планових робіт можна на електромережах можна тут.

Ситуація в енергосистемі: що відбувається зі світлом в Україні

Станом на 13 листопада, як свідчать дані "Укренерго", знеструмленими залишаються понад 400 населених пунктів у різних регіонах країни. За словами енергетиків, світло зникло через бойові дії, також відключення спровоковані іншими причинами. Так, через обстріли було пошкоджено мережі:

у Донецькій;

у Запорізькій;

у Харківській;

у Херсонській;

у Чернігівській областях.

Кияни кілька днів жили без опалення: у чому причина

11 листопада централізоване опалення відключили одразу в кількох районах столиці, щоб провести роботи з теплоджерел. У комунальному підприємстві "Київтеплоенерго" зазначили, що вони триватимуть до 13 числа. На цей час опалення відключили жителям:

Печерського;

Голосіївського;

Солом'янського;

Дніпровського районів.

У "Київтеплоенерго" підкреслили, що ремонтні роботи потрібні для підвищення надійності теплопостачання під час опалювального сезону. Крім опалення, киянам відключать і гарячу воду.

Зазначимо, що українців уже багато разів попереджали про те, що ЗС РФ готуються до нових ракетних ударів по об'єктах енергетики майбутньої зими. Так, опитані Фокусом експерти впевнені, що Росія підготувала все необхідне для ракетних ударів, зокрема літаки і розвідувальні засоби.

Також Фокус розповідав, що за словами глави компанії "Укренерго" Володимира Кудрицького, енергосистема здатна покривати звичайне зимове споживання електроенергії попри всі пошкодження.