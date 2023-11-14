Швейцарія змінить правила працевлаштування біженців: що зміниться для українців

У Швейцарії придумали, як знизити навантаження на сферу соціального забезпечення через приплив великої кількості біженців з України.

Уряд Швейцарії збирається спростити працевлаштування українських біженців. У планах — відмовитися від видачі обов'язкових дозволів на роботу, які оформляє місцева влада. Про це пише Swissinfo.ch.

Так, зазначається, що з початком повномасштабної війни у Швейцарії діє спеціальна програма захисту українців "Статус S". Станом на кінець жовтня 2023 року активний "S-статус" у Швейцарії мали майже 66 тисяч українців. Громадяни з таким статусом мають право на працевлаштування, але проблема полягає в тому, що кожному біженцю потрібно отримати спеціальний дозвіл на роботу.

У публікації сказано, що перед видачею дозволів кантональна влада перевіряє, як у трудовому договорі вказана зарплата, чи не занижена вона. Але деякі політики вважають, що процедуру отримання дозволу на роботу для українців із посвідкою на проживання категорії "S" краще зовсім скасувати.

"Українці від цього тільки виграють, бо саме необхідність ходити по інстанціях відштовхує багатьох від активного пошуку роботи. Крім того, у такій ситуації роботодавці стануть загалом привабливішими для біженців, та й у влади буде менше роботи", — пояснила депутатка федерального парламенту Коріна Гредіг.

Федеральна рада має намір протягом 2024 року подвоїти частку українських біженців, які мають постійну роботу — до 40%. Мета влади також полягає в тому, щоб біженці меншою мірою завантажували систему соціального забезпечення.

Після того як зміни наберуть чинності, українцям у Швейцарії потрібно буде лише повідомляти владу про факт свого працевлаштування. Очікується, що нововведення з'являться після того, як Національна рада (велика палата парламенту Швейцарії) схвалить усі умови. Це може статися через кілька тижнів.

До слова, нещодавно уряд Швейцарії вирішив фінансово стимулювати українських біженців для повернення на Батьківщину. Так, після скасування тимчасового статусу біженцям нададуть від шести до дев'яти місяців на виїзд із країни, а людям, які вирішать повернутися зі Швейцарії в Україну, виплатять від 1 до 4 тисяч євро.

Нагадаємо, у вересні Міграційна служба України просила уряди інших держав не інтегрувати біженців з України. Зокрема, за кордоном перебуває близько 8 млн біженців, частина з яких може не захотіти повертатися на Батьківщину.

Додамо також, що в країнах Європи станом на 26 вересня 2023 року проживало майже 6 мільйонів біженців, які виїхали з України через війну.