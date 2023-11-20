56% нових ФОПів: в яких регіонах жінки в бізнесі встановили гендерний рекорд (мапа)

За даними моніторингового сервісу Опендатабот, на середину листопада кількість нових ФОПів, відкритих жінками, склала більше, аніж за весь 2021 рік: 154 388 проти 141 575.

Від початку року жінки в Україні відкрили 154 тисячі нових ФОПів та очолили понад 10 тисяч нових компаній. Найбільше нових підприємиць зареєстровано на Хмельниччині, а директорками нових справ найчастіше стають жінки на Чернігівщині. Про це 20 листопада повідомив Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру.

Жінки у бізнесі

За даними сервісу, з лютого 2023 року кожен другий новий ФОП в Україні відкривають жінки. Від початку осені зросла кількість підприємиць. Наразі на жінок припадає 60% нових фізичних осіб підприємців (ФОП). У 2021 році їх частка складала 49% від загальної кількості нових бізнесів.

На середину листопада кількість нових ФОПів, відкритих жінками, склала більше, аніж за весь 2021 рік: 154 388 проти 141 575.

Другий рік поспіль жінки відкривають більше фопів, аніж чоловіки, у Хмельницькій, Полтавській та Чернігівській областях. Найменше — у столиці та у прифронтових Запорізькій та Херсонській областях.

Частка нових ФОП, відкритих жінками

Дані станом на 16 листопада 2023 року Фото: opendatabot.ua

Однак, як зазначає моніторинговий сервіс, частка жінок серед очільників компаній росте не так швидко. Так, у перший рік повномасштабної війни частка жінок-директорів впала майже на п’ять відсоткових пунктів — до 28%. Цьогоріч ситуація повертається до показників 2021 року і вже зросла до 31%.

Найчастіше очолюють новостворені компанії жінки у Чернігівській, Чернівецькій та Кіровоградській областях. А найменше жінок-директорів другий рік поспіль у Києві та області, а також у Полтавській та Черкаській областях.

Частка жінок-директорів нових компаній

Дані станом на 16 листопада 2023 року Фото: opendatabot.ua

Нагадаємо, 1 листопада Фокус писав, навіщо депутати пропонують новий податковий режим. У Раді збираються розглянути новий законопроєкт №10166, який пропонує таксистам, няням, кур’єрам та сантехнікам відбілити свої доходи – зареєструватися та сплачувати податки без реєстрації ФОП.